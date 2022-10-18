IVE學生研「防跌易」應用程式　AI判辨長者復康動作準確率九成

創新科技署10月22日至30日將於香港科學園舉辦「創新科技嘉年華2022」，展出多項本地發明及研究成果，其中包括香港專業教育學院團隊所開發的手機應用程式「防跌易」。應用程式可讓長者在家按指示完成復康治療動作，並由系統偵查動作是否正確，準確率高達9成。系統同時提供掃描實境功能，讓職業治療師評估家居環境，所有數據可整合至臨床資訊管理系統，方便追蹤長者健康紀錄。



「防跌易」內置常用的復康治療動作，用家只需站在鏡頭前，按照螢幕上的骨架指示完成不同復康動作。（職業訓練局提供）

IVE軟件工程高級文憑畢業生楊汶穗表示，「防跌易」提供復康治療動作示範影片及聲音導航，指示長者完成舉手、抬腿和下肢協調運動等動作，並透過人工智能科技偵測長者的骨架活動，辨認長者的動作和姿勢是否合乎標準。另一畢業生文超毅指，偵測準確度至少達9成，可追蹤並紀錄長者復康治療動作完成程度。

IVE屯門院校資訊科技系講師曹嘉豪補充，團隊有諮詢專業物理治療師意見，所提供的動作已進行風險評估，確保適合長者在家自行鍛鍊，他亦提醒長者要量力而為。

文超毅表示，跌倒是長者最常見的受傷原因，加上受疫情影響，不少患者轉為家居復康訓練。他又指，現時巿面上已有許多防止長者跌倒警報系統，故團隊從協助長者鍛鍊肌肉和改善家居環境角度出發，輔助職業治療師及物理治療師，減低長者跌倒的風險。

應用程式另一功能是利用光學雷達掃描技術，用家手持手機360度掃描房間，即可建構住所的3D虛擬模型，職業治療師再根據模型評估家居環境和提出改善建議，並利用擴增實境技術在畫面上加置扶手、地毯和輪椅等防跌裝置，模擬空間是否足夠。

臨床資訊管理系統則記錄患者的病歷、跌倒紀錄、復康治療動作進度、物理治療覆診紀錄和提示，以及住所的3D虛擬模型等，方便追蹤患者的跌倒和健康數據。（職業訓練局）

團隊成員之一、IVE軟件工程高級文憑學生韓梓維的婆婆曾在家跌倒令髖關節骨折，但輪候公立醫院家居改善工程服務長達大半年，更因疫情耽誤，之後婆婆因家居環境雜亂而再次跌倒。他表示，婆婆年屆65歲以上，試用「防跌易」時也能理解到如何跟著指示做動作。而現階段掃瞄家居功能對長者來說或較難掌握，建議家人或照顧者代為掃瞄。

香港專業教育學院學生團隊開發 「防跌易」手機應用程式。（職業訓練局提供）

項目至今已研發超過一年，團隊早前奪得香港科技園「IDEATION計劃」的10萬港元種子資金作起步基金，應用程式研發目前在原型（Prototype）階段，正與肢體傷殘兒童學校商討應用的可行性，並計劃加入患者問卷調查、遙距醫療諮詢、網上購物平台等功能，團隊期望應用程式在未來數年內推出。