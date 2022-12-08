STEAM教育｜中學生落手參與創科　InnoSTEMer Camp培育未來生力軍

政府及學界近年積極推動STEM（科學、科技、工程及數學）教育，以配合未來創科產業的發展藍圖。世界各地都在「搶人才」，除了輸入海外人才，本港更要著力培育創科生力軍，在中小學增加相關支援和訓練可謂重中之重。



科技人才短缺及創科教育不足

最近，全球數碼基礎設施企業Equinix, Inc.的調查顯示，逾半受訪的全球IT決策者認為人才短缺是業務面臨的主要威脅之一。科技行業急速轉型，令企業難以找到合適的人才應對現今和未來的挑戰。此外，本港推行 STEM 教育仍面對不少痛點，例如缺乏統一標準框架、教育配套不足等，以致學界難以有效分配教育資源和針對人才培訓。

生產力局策動500多名學生為香港以「機械人集體編程」締造健力士世界紀錄。（生產力局提供）

InnoSTEMer Camp本月舉行

現今科技發展一日千里，STEM學習不再局限於正規課堂。學生可通過課外活動，活學活用STEM技能和知識，裝備自己成為創科人才。有見及此，香港生產力促進局（生產力局）和資訊科技教育領袖協會（AiTLE）將在本月18日舉辦InnoSTEMer Camp賽前工作坊，對象是中一至中六學生，讓學生「落手落腳」參與創科活動，了解和掌握基本科技知識，並發揮解難、創意、溝通協作等潛能。

學生完成工作坊後，將參與下月舉行的InnoSTEMer Camp，接受訓練和挑戰。導師在營內觀察、指導及提供支援，助學生掌握編程、機械人技術、虛擬實景及3D 打印等基礎科學知識，將創新的意念和設計轉化成產品原型。此外，學生亦可透過有限的時間及資源，利用預設的場景，學習多元化的「軟技能」，提升邏輯思辨、人際技巧、創意思維和合作等能力。

學生體驗模擬飛行駕駛，掌握基本飛行知識。（生產力局提供）

生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示：「生產力局一直與教育界、創科界，以及STEM教育工作者緊密合作，全方位推動『智慧校園』發展。資訊科技教育領袖協會一直是我們重要的合作夥伴，我們期望透過培訓課程、工作坊及InnoSTEMer Camp，讓學生掌握廿一世紀科技知識及應用，提升年青人在創科領域上的競爭力，長遠為香港孕育更多創科生力軍，提升青年人上游機會。」

資訊科技教育領袖協會黃健威表示：「香港發展 STEM / STEAM，要有自己的特色，不是依照外國所行過的路而行，我們需要創意產業。同時，我們希望下一代能『尊重科學，欣賞科技』，期望透過不同活動，讓他們的能力『活』起來。」

生產力大樓增設互動創科設施

學生從透過沉浸式體驗學習發揮多元潛能。（生產力局提供）

除了舉辦InnoSTEMer Camp，生產力局在本月於生產力大樓設置「創科教育遊學館」，介紹「智慧校園」方案，提高學界在創科上知識，以迎接數碼時代。

生產力局轄下的「知創空間」定期舉行不同STEM活動，推動TechEd（科技及技術教育）發展，為中小學師生提供一站式學與教資源及配套，培育更多本地創科人才，詳情可瀏覽：https://innospace.hkpc.org/。