葵涌蘇浙公學　參與我的行動承諾加強版計劃　認識故宮與中華文化

中華文化源遠流長、博大精深，《香港01》早前邀得香港能仁專上學院文學院院長謝向榮教授，到葵涌蘇浙公學向中學生講解「故宮與中華文化傳承」，介紹中華文化起源和根本，並以香港故宮文化博物館的珍貴文物為例，協助學生加深對中華文化的認識。



香港能仁專上學院文學院院長謝向榮教授，向葵涌蘇浙公學學生介紹香港故宮文化博物館展出的珍貴文物。（夏家朗攝）

謝教授在講座中先以甲骨文為切入點，解釋何謂文化，並指出中華文化本質強調萬物皆為相對及皆有強弱，「陰陽相反相剋，卻又相生相融」，教導學生在日常生活中「做人不必自卑自憐，亦不應自高自大」。

謝教授強調，中華文化追求中和之道和平衡，而文化分為物質與非物質，兩者同樣重要，不可偏廢，教導學生要重視中國各朝代的文物瑰寶及珍惜日常諸物與文化。

在講座中，謝教授亦談及故宮文化，其中香港故宮文化博物館展出由北京故宮博物院借出的900多件珍貴文物，當中166件屬國寶級，重點文物包括清白玉盤龍紐「大清受命之寶」及東晉著名畫家顧愷之的《洛神賦圖》（北宋摹本），而畫作被乾隆定為「洛神賦第一卷」，珍藏於御書房。他亦介紹，台灣國立故宮博物院除珍藏廣為人知的翠玉白菜，刻上500字銘文的毛公鼎同樣值得觀賞。

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