公園跑步、跳舞儲電？4小學生打造社區能源解決方案　獲1萬元獎金

觀塘安達臣新發展區入伙以來一直被垢病規劃欠佳，4名區內小學生憑住對社區的觀察和環保智慧創意，為安達臣區度身訂造一套綜合能源解決方案，包括將區內天橋和公園設施改裝為綠色發電站，減少社區內碳排放，令居民生活更加便捷，方案不但奪得煤氣公司環保智慧能源大賽優異獎，以及1萬元獎金，甚至獲得當區區議員林瑋認同，大讚方案具可行性，或可付諸實行。



圖左至右：劉泳淳、郭芷莜、楊家進及陳柏言同學除了利用課餘及小息時間作資料搜集，更多次實地考察，於安秀道公園運動場上試跳，試驗方案是否可行。（煤氣公司提供圖片）

從小對科學感興趣

獲獎同學包括劉泳淳、陳柏言、郭芷莜及楊家進，他們稱從小已對科學感興趣，而且都是從「拆嘢」中學習。郭同學就曾經拆開原子筆，「有一次我把原子筆逐件配件拆開，由筆殼到筆芯，甚至是筆頭的走珠也拆了出來，然後再重新組合成原本的樣子。雖然足足花了一整天時間才完成，但也很滿足，因為當中發現一支小小的原子筆原來這麼多零件，認識到組合原子筆採用了的科學原理。」而劉同學則拆過一個鬧鐘，表示「雖然最後鬧鐘無法拼回原本的模樣，但拆開來看了也很有趣，下次想拆開更精細的手錶，看看有甚麼不同。」

四人就讀位於安達邨的聖公會聖約翰曾肇添小學，因住在附近和同有科學興趣而結成好友，生活圈子都離不開安達臣區，早前他們參加煤氣公司「綠火焰計劃–環保智慧能源大賽」，看到安達社區很多配套仍有改善地方，於是循綠色宜居的社區角度出發，一起構思適合區內的環保方案參賽。

方案照顧男女老幼

4位同學構思的方案照顧到男女老幼，達到「貼地」的實用效果，他們平日喜歡到學校附近安秀道公園遊玩，一次玩耍時，靈機一觸想到可以利用公園各種動能發電，打造環保發電公園，例如把壓電材料鋪在跑道及公園舞池上，將使用者踏步而產生的震動能轉化為電能，他們又想到善用公園最多的歡笑聲和尖叫聲發電，他們解釋「可以設置聲音發電裝置，當聲波震動電極壓到底下的壓電材料，便可產生電力並儲存起來，提供予當區居民享用，例如為小朋友的電動玩具充電、為家長的電話充電、為按摩椅提供電力讓老人家按摩等」。方案照顧到男女老幼，達到「貼地」實用效果。

雖然是小學五、六年級生，4人已非常關注社區需要，留意到連接安達邨及新屋邨的天橋人流眾多，等待乘搭電梯時間長，楊同學表示，自己「每天放學也要使用天橋的電梯，發現每次排隊的人龍也很長，所以他們就想到在天橋頂放置太陽能板，吸收太陽能轉為電能，供電予『排隊人數顯示屏』，在天橋入口顯示有多少人等待乘搭電梯，方便大家預計時間，出去上班上學可以更快」。他們看到居民每次拿大量的日用品及餸菜很累，更貼心地建議設置「天橋貨物輸送帶」，同樣以太陽能供電，更想多一步為確保貨品的安全，物品箱設有二維碼，掃瞄後才可取走。

問到若方案實行，最想使用哪項設施時，4人異口同聲地表示，「最希望可以試試玩震動舞池，又可以跳舞又可以發電，之後更可以坐坐按摩椅，休息一下。」

親手寫信闡述方案給區議員

環保「安達」的綜合能源解決方案最後獲得環保智慧能源大賽優異獎，4位同學總共獲得1萬元獎金。 比賽過後，他們沒有停步，繼續推動方案落實，更親手撰寫一封闡述方案詳情的信件，給予當區區議員林瑋，希望對方可以代他們把建議向政府反映，林認為他們的方案可行性高，「他們很有創意，既鼓勵大家多做運動又環保。現今，發展綠色能源是大趨勢，其他地方也有類似的設施，而且香港安裝太陽能板也愈來愈普遍，相信未來很有機會應用到安達社區。」

劉泳淳（右二）、郭芷莜（右三）、 楊家進（右四）及陳柏言（左三）憑藉「環保安達在身邊」項目奪得「綠火焰計劃 環保智慧能源大賽」優異獎。（煤氣公司提供圖片）

獎金全數奉獻給學校

學校是他們學習科學知識的重要地方，4位同學會將1萬元獎金全數奉獻給學校，希望學校增添更多資源支持同學發展「STEM」，期望繼續研究「STEM」相關項目，發掘更多能源解決方案，參加不同比賽。

聖公會聖約翰曾肇添小學校長金永添非常支持他們繼續追夢，「這次比賽獲獎令他們的眼界開闊不少，可以說是衝出了觀塘區，見識到外面的世界，希望他們繼續相信科技可以改善世界，提升解難能力， 下次比賽可以衝出香港。」

聖公會聖約翰曾肇添小學設置多塊太陽能板， 金永添校長（右一）教導四位同學其原理，應用於比賽方案上。（煤氣公司提供圖片）

「綠火焰計劃–環保智慧能源大賽」由煤氣公司與香港教育城合辦教，教育局有份協辦，比賽分為小學組及中學組，設「綜合能源解決方案」、「數碼化」及「去碳化」 三大主題， 參賽隊伍選擇至少一個主題，可運用任何程式、軟件或工具，設計出全新的智慧能源創新方案。大賽設有多個獎項，冠軍可獲得獎學金10萬元，比賽結果已於今年1月15日出爐， 中學組和小學組冠軍分別由英華書院的。Smart Glass Buildings」和太古小學的「人工智能綠色火車系統」作品奪得。