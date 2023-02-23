教育局再辦中史問答賽　今屆新增個人獎　歡迎小四至小六學生參與

二十四節氣中的「立春」是哪一天？古人如何慶祝元宵節？廣東菜包括哪些地方名菜？假如同學們喜歡中國歷史和地理，希望多了解中華文化和傳統經典智慧，歡迎他們接受挑戰，參加由教育局主辦的「華萃薪傳——第三屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」，舉辦目的旨在鼓勵同學從小加深對中國歷史和中華文化的認識，透過比賽互相砥礪，營造學習氛圍。



比賽詳情。（教育局提供圖片）

比賽分為初賽和總決賽，對象為全港小四至小六學生，初賽將於本年5月以網上問答形式舉行，至於總決賽則於本年7至8月以實體形式進行，比賽獎項豐富，除了設有冠、亞、季軍、「十八區卓越表現獎」、「最積極參與學校獎」之外，今屆更新增「個人卓越表現獎」，獎勵在初賽中獲取滿分的同學。

為了協助學生準備比賽，大會將提供一系列適合小學生閱讀的中國歷史和中華文化參考材料，資料將上載至比賽網頁，大會亦為師生設立了「華萃薪傳——全港小學中國歷史文化常識問答比賽」多媒體資源專頁，提供多元化的參考材料。

比賽由中國文化研究院協辦，並邀得多位學者擔任學術顧問，以及各學校議會和校長會為支持機構。有意參加比賽的學校，請於下月24日或以前填妥報名回條，以電郵（events@acsohk.org.hk）或傳真（2603 0995）方式交回中國文化研究院。有關比賽的詳情，請瀏覽比賽網頁。