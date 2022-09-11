教育局中史問答比賽　3.5萬學生報名　蔡若蓮盼新一代具國家觀念

今年是香港回歸25周年，為增進學生對中國歷史與中華文化的認識，並提高學習興趣。教育局今年舉辦「華萃薪傳──第二屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」，活動吸引近35,000位高小學生報名參加。教育局局長蔡若蓮今日（11日）在社交媒體表示，教育局配合中小學的課程宗旨，以「多重進路、互相配合」的方式推動中國歷史和中華文化。她盼望各界協力培養具國家觀念、對社會有承擔的新一代。



「華萃薪傳──第二屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」情況。（教育局提供）

蔡若蓮今日（11日）在Facebook表示，中國歷史不只記錄從古至今的史實，更盛載中華民族博大精深的文化和智慧，是前人留給我們的寶庫。教育局十分重視中國歷史和中華文化學習，配合中小學的課程宗旨，以「多重進路、互相配合」的方式推動中國歷史和中華文化，並通過製作學與教資源、籌辦多元化的活動等，支援學校教學。

為加深同學對歷史和文化的認識，提高學習興趣，營造積極的學習氛圍，教育局課程發展處今年繼續舉辦「華萃薪傳──第二屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」，活動吸引近35,000位高小學生報名參加。

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晉身總決賽的五支學生隊伍，包括東莞同鄉會方樹泉學校、保良局莊啟程第二小學、保良局陸慶濤小學、英華小學及道教青松小學﹙湖景邨﹚先進行「博古知今必答題」與「分秒必爭搶答題」兩個回合比拼，角逐三個晉級名額，躋身「終極大挑戰」，爭奪冠、亞、季軍。蔡若蓮指，盼望各界繼續攜手協力，推廣中國歷史和中華文化學習，培養具國家觀念，對社會有承擔的新一代。

教育局教育網站可重溫「華萃薪傳──第二屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」總決賽的賽事。