STEAM｜譚李麗芬中學辦Ｍake & Share展　25間中小學展出科研作品

屯門中華基督教會譚李麗芬紀念中學一直推行「1.5公里體驗式學習圈」的策略推動STEAM教育，並於4月11日及12日與理工大學設計學系舉辦「2023屯門區Make & Share」，邀請25間中小學展出科研作品，讓學界交流及促進STEAM教育的推行，建立學校間的Maker文化。



開幕禮於4月11日早上舉行，由教育局總學校發展主任（屯門）韓憲茵、中華基督教會譚李麗芬紀念中學校監李錦昌博士、理工大學設計學院助理教授蔡詩贊致辭，並邀請一眾嘉賓進行亮燈儀式為活動揭幕。

中華基督教會譚李麗芬紀念中學Ｍake & Share展。（中華基督教會譚李麗芬紀念中學提供）

開幕禮後隨即舉辦專家研討會，主題為「共創教育未來−STEAM教育、創客教育與⼈⼯智能教育在設計思維中的融合與實踐」。講者包括該校舊生、香港首位星之子陳易希，以及理工大學設計學院助理教授蔡詩贊、教育大學數學與資訊科技學系高級講師蘇賜福、新⼀代文化協會總監鄧永康、東華三院郭⼀葦中學校長文可為，分享推動STEAM教育經驗。

中華基督教會譚李麗芬紀念中學Ｍake & Share展。（中華基督教會譚李麗芬紀念中學提供）

活動同時展出25間中小學師生的科研作品成果，彼此交流及促進STEAM教育的推行及建立學校間的Maker文化，現場亦設有多個STEAM工作坊，讓參加者可在其中得到體驗式學習，活動包括氣火箭、Micro:bit氣墊船、無人機足球等。