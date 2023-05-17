港生閱讀能力排名回升　位列全球第二　投入度排尾二

每五年一屆的「全球學生閱讀能力進展研究2021」（簡稱PIRLS）今日出爐，香港在43個參與國家或地區中排名第二，對比上一屆回升一級，連續四屆排名全球前三名，屬於國際上最優等級。不過研究亦顯示，只有近四成港生自評積極投入閱讀課堂，在世界排「尾二」。有學者分析，受制於課時限制，教師或難舉辦活動，帶動學生投入閱讀；其次，本港學生面對繁重功課，未必有閒暇培養閱讀興趣。



每五年一屆的「全球學生閱讀能力進展研究2021」今日出爐，香港在43個參與國家或地區中排名第二。（資料圖片）

新加坡擊敗俄羅斯奪冠

PIRLS研究由國際教育成就評價協會主辦，每五年一次，旨在評估各參與國家或地區9至10歲第四年級（相等於香港小四年級）學童，使用母語閱讀的能力。今屆本港調查於2021年下學期展開，以抽樣方式選出3830名學生、3765名家長、155位中文科教師及144位校長參與。



PIRLS 2021 研究結果顯示，新加坡擊敗俄羅斯，位列全球第一，平均分是587分；俄羅斯則連跌兩級，屈居第三，得分是567分。香港則以573分回升一級，排名第二位，而國際平均分為500分。香港連續四屆排名全球前三名，2011年一度位列榜首。

研究結果又顯示，有92%的本港小四學生閱讀水平達至中等國際基準或以上，高於全球平均比率的75%。而成績達到最高基準等級，即「閱讀尖子」或以上水平的有21%，比2016年上升3%，全球平均只有7%的學生達到該水平。

港大教育學院助理教授鍾竹梅分析，課堂教學緊迫，教師或難舉辦互動活動，帶動學生投入閱讀，但近年教育局調整彈性課時，相信有助改善情況。（陳葦慈攝）

閱讀投入程度排56位排尾二 學者：港生學業繁重難培養興趣

本港學生於研究中閱讀能力連續多年排名高企，不過，閱讀的投入程度則持續徘徊低水平。根據研究結果，香港學生對閱讀課堂投入程度全球只排尾二，排名第56位，成績不如理想；台灣地區則排名44位；澳門排名50位；新加坡排名45位。

按研究顯示，近四成（39%）香港學生稱積極投入閱讀課堂，他們閱讀能力平均分是581分；有50.1%學生稱尚算投入，他們平均分是712分；餘下約一成學生則表示不投入，平均得分是550分（10.9%）。

港大教育學院副教授、PIRLS香港地區合作研所員謝鍚金表示，在學校與教學因素部分，香港學生喜愛學校的程度，與學生對閱讀課堂的投入程度，兩者高度相關；而愈投入課堂的學生，閱讀興趣愈高，閱讀表現愈好。

港大教育學院助理教授鍾竹梅分析，課堂教學緊迫，教師或難舉辦互動活動，帶動學生投入閱讀，但近年教育局調整彈性課時，相信有助改善情況。她亦認為，本港學生面對繁重學業，未必有閒暇培養閱讀興趣。

研究結果又顯示，香港學生在閱讀「資訊類文章」的表現，較閱讀「文藝類文章」的表現為佳，學生在兩種文類的閱讀表現均較2016年進步。

而相對於其他國家或地區，香港家庭的社經地位，對學生閱讀表現的影響並不顯著。而香港是全球少數沒有受疫情影響而退步的地區之一。

部分性別差異亦能解釋學生閱讀習慣和興趣，男生較多在非學業方面使用電子設備，其閱讀興趣愈低；女生也較男生多用圖書館，對學校歸屬感較高，而閱讀習慣和興趣亦較男生正面。

教育局表示，過去數年，香港學校的面授課堂因2019年疫情而間歇性暫停，學校靈活有效運用不同模式，充分利用政府所提供的配套及資源，支援學生持續在家閱讀和學習，達致「停課不停學」，有助香港學生保持優秀閱讀能力。