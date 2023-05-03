青年會小學辦「書中角色集合日」　學生扮演故事人物提升閱讀興趣

為推動校園閱讀氣氛，天水圍中華基督教青年會小學早前舉行「書中角色集合日」，學生可選擇自己喜歡的書中角色，然後打扮成該角色回校，參與不同閱讀活動，提升他們的閱讀興趣。



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「書中角色集合日」的主題為「勇氣」，活動包括講故事、攤位遊戲、「科學怪人」與「木偶奇遇記」話劇等。另外亦為高小生設立「正向價值」講座，透過講述《復仇者聯盟》故事，教他們勇於迎接升中挑戰。

有份參與「書中角色集合日」的小三生胡湘怡（左）及黃蔚琪（右）。（翁曼琛攝）

有份參與「書中角色集合日」的小三學生黃蔚琪表示，是次活動能讓她扮演自己喜歡的故事人物，十分特別和有趣，也在話劇表演中學到面對困難時不要輕易放棄。另一名小三學生胡湘怡就指，自己本身對閱讀頗感興趣，希望學校會再次舉辦大型閱讀活動。

校長程志祥提到，現時學校正致力推行各種閱讀活動，包括閱讀獎勵計劃、大型圖書分享、智能漂書機等，使學生養成閱讀習慣。（翁曼琛攝）

負責活動的課程發展老師陳秀玲指，學生打扮成書中角色可以更加代入故事情節，以至培養他們的閱讀興趣，同時學生可從故事人物經歷中吸取教訓，特別是遇到失敗仍要迎難而上。

校長程志祥提到，現時學校正致力推行各種閱讀活動，包括閱讀獎勵計劃、大型圖書分享、智能漂書機等，使學生養成閱讀習慣，增加圖書館的借閱率。他續稱，學校即將引入AR講故事系統，由學生以嶄新的方式講故事。