聖公會李福慶中學辦東區機甲大師分區挑戰賽　11小學組20隊伍參加

「東區機甲大師分區挑戰賽」於上周六（20日）完滿結束，比賽由聖公會李福慶中學主辦、大疆教育平台協辦、ASK Idea（Hong Kong）提供技術支援，並由11間小學分別派出共20支隊伍參賽，分別出戰3個比賽項目，於課堂外應用STEM知識。比賽最終由聖公會李兆強小學隊伍奪得兩項冠軍，聖公會聖米迦勒小學隊伍則於無人機賽事奪冠。



逾80名學生參加機甲大師分區挑戰賽。（聖公會李福慶中學提供）

是次比賽共設有3個比賽項目，分別為「無人機穿越障礙賽」、「RoboMaster能量機關大挑戰」及「Robomaster競技挑戰賽」。比賽要求學生應用機械、人工智能、編程技術、5G網絡等知識，組建機器人團隊應戰，更講求組員間團隊合作。

「無人機穿越障礙賽」共設8個障礙關卡，學生需要操控無人機在限時內穿過所有障礙關卡，愈快及穿越愈多關卡的隊伍將贏出比賽項目；至於「RoboMaster能量機關大挑戰」，學生就須要使用RoboMaster應用程式進行編程，讓機器人自動由基地起點，移動到指定地點，再按數字大小順序擊打指定標籤及機關以得分，得分最高的一隊將會勝出。

「Robomaster競技挑戰賽」，參賽者會透過遙控及應用程式，於賽場進行紅外線射擊對戰，除了擊毀對手外，場內設有不同視覺標籤，參賽者掃瞄標籤後可以獲得隨機的程式應用技能以幫助對戰，包括使對手暈眩、以電磁干擾對手視野、加快速度及獲得無敵護盾。比賽以擊中對手、擊殺對手及被擊毀的次數計算分數，並以淘汰賽形式進行。

聖公會李福慶中學副校長姚濬哲致詞時表示，期望透過比賽推動本港STEM教育。（盧勁揚攝）

主辦單位聖公會李福慶中學副校長姚濬哲表示，RoboMaster機甲大師要求參與者超越教科書，講求團隊合作之餘，對編程應用、硬件改裝、自理能力都有非常高的要求，期望譲學生提升在STEM教育的水平，以培育多元人才。

「東區機甲大師分區挑戰賽」得獎名單

<無人機穿越障礙賽>

冠軍：聖公會聖米迦勒小學B

亞軍：樂善堂楊仲明學校A

季軍：聖公會聖米迦勒小學A

殿軍：路德會聖馬太學校(秀茂坪)B



優異獎：佛教中華康山學校A

優異獎：筲箕灣崇真學校B

優異獎：香港中國婦女會丘佐榮學校A



傑出表現獎：東華三院鶴山學校

傑出表現獎：聖公會油塘基顯小學A

傑出表現獎：聖公會李兆強小學A



<RoboMaster 能量機關大挑戰>

冠軍：聖公會李兆強小學B

亞軍：聖公會油塘基顯小學A

季軍：路德會聖馬太學校(秀茂坪)B

殿軍：聖公會聖米迦勒小學B



優異獎：聖公會柴灣聖米迦勒小學A

優異獎：香港嘉諾撒學校

優異獎：佛教中華康山學校B



傑出表現獎：路德會聖馬太學校(秀茂坪)A

傑出表現獎：樂善堂楊仲明學校A

傑出表現獎：聖公會油塘基顯小學B



<RoboMaster 競技挑戰賽>

冠軍：聖公會李兆強小學A

亞軍：聖公會油塘基顯小學A

季軍：路德會聖馬太學校(秀茂坪)A

殿軍：聖公會油塘基顯小學B



優異獎：樂善堂楊仲明學校A

優異獎：聖公會聖米迦勒小學B

優異獎：佛教中華康山學校B



傑出表現獎：聖公會李兆強小學B

傑出表現獎：路德會聖馬太學校(秀茂坪)B

傑出表現獎：香港中國婦女會丘佐榮學校B

