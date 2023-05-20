研究海藻阻紫外線吸收取代防曬用品有害成份　協恩中學隊伍奪3獎

一般防曬用品都會含有對海洋有害的化學物質，而協恩中學的學生團隊就推出名為「藻傳秘方」的研究項目，研究提取海藻中的成份，取代防曬用品中的有害成份，達到可持續發展。研究項目成功提取海藻中吸收紫外線成份，除了防曬效能與一般防曬用品幾乎沒有分別，其售價更可以便宜超過半成。「藻傳秘方」早前參加了「香港學生科學比賽2023」，更奪得「初中組（研究項目）冠軍」、「初中組社會創新大獎」及「初中組觀眾最喜愛大獎」。



協恩中學的學生團隊憑「藻傳秘方」研究項目奪得「香港學生科學比賽2023」的3個獎項，包括「初中組（研究項目）冠軍」、「初中組社會創新大獎」及「初中組觀眾最喜愛大獎」。圖左起為成員陳嘉翹、王善恆、陳晞程、陳非及張倬瑜。（廖雁雄攝）

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研究發現海藻吸紫外線及抗氧化效果最佳 售價低半成

協恩中學的「藻傳秘方」學生團隊由5名中二學生組成，包括張倬瑜、王善恆、陳晞程、陳非及陳嘉翹。她們在介紹研究時提到，由於海草對人體及海洋均沒有傷害及非常溫和，所以成為研究重點，而且數種海草之中，又以昆布的吸收UV及抗氧化能力為最好，於是提取當中成份，以取代一般防曬用品中的有容成份。

研究成果除了防曬之外，原來還包括其他功效。她們提取了昆布的海藻酸以製作指甲塗層，防止UV膠夾燈對人體及皮膚的傷害，提供更深層的保護。另外，該塗層亦可以用於延遲藝術品及畫作上的白色顏料變黃的速度。

協恩中學學生團隊的研究亦發現以昆布的海藻酸以製作指甲塗層，可以防止UV膠夾燈對人體及皮膚的傷害，提供更深層的保護。（廖雁雄攝）

團隊進行研究時，亦有比較市面上的其他防曬產品，發現昆布能夠抵抗98.9%的UVA及88.4%的UVB，與現有產品功效相近；價錢方面，以每100亳升計算，昆布防曬產品的偵錢約為78.8元，而現有產品約為83.5元，即售價下降了超過半成。

資源及工具有限成難題 上網學習背後原理

是次研究花了學生約半年時間進行，當中亦有不少難題需要解決。他們指類似產品的研究多由大公司及研究所進行，而她們作為中學生，擁有的資源及儀器都有限，解決方法就是上網了解該些儀器的操作方法和原理，之後想方法將之應用到他們的實驗之中。而這個做法亦有好處，就是可以幫助理解各個數據的意義，而非將數字搬字過紙。

協恩中學團隊在接受訪問時提到，研究面對資源及儀器問題，因此需要上網搜習相關資料，再將原理應用到實驗之中。圖左起為成員張倬瑜、王善恆、陳晞程、陳非、陳嘉翹及帶隊老師張永鏘。（廖雁雄攝）

是次研究的帶隊老師張永鏘補充，認為學生受制於資源及研究方法，只能使用較間接的方法及較簡單的原理去進行。他認為，是次研究之中學生們學到最深刻或最有價值的事，正是學生可以明白背後的科學原理及親身體驗。

首次參賽即獲3獎 公眾假期亦回校研究

團隊首次出賽，就獲得3個獎項的佳績，她們亦對此感到驚訝。她們又提到，最初以吸取經驗的態度參賽，因此獎項是錦上添花，並感謝一直支持她們的人，包括校長、老師、技術員及投票給她們的人等，包括不斷從旁指導的張老師。

張老師就表示，學生們平時都有不少活動，十分繁忙，但亦願意於周末甚至公眾假期回校進行研究，投入度十分高，相信原因是給予了學生們自主性，令她們更加上心。他亦提到今次學生的比賽成績屬意料之外，期間學生未來繼續參賽，並傳承下去。