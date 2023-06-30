香海正覺蓮社佛教黃藻森學校天台變遊樂場　學生設計第二個「家」

滑梯、足球機、氣墊球…這些玩樂設施出現在學校天台，或許令人覺得特別新奇。香海正覺蓮社佛教黃藻森學校舉辦設計比賽，讓學生為學校天台設計自己的「夢想樂園」，並採納得獎學生的設計，於天台放置環保飲水機及滑梯。

家長們亦幫忙將天台打造成「夢想樂園」，校董李先生更指，家長們完工後立刻「搶住玩」。學校亦計劃將校工宿舍打造成健身室，讓學生設計牆身。



香海正覺蓮社佛教黃藻森學校希望在疫情後鼓勵學生多運動，學習與人相處，因此舉辦設計比賽，改造荒廢多年的天台。（石恩彤攝）

天台分成三個區域 獲獎同學：困難在於向校長匯報設計概念

整個「夢想樂園」都鋪上仿草地的地氈，大約4000呎，可同一時間容納30至40位同學。樂園分為三個區域：一至二年班、三至四年班和五至六年班。在進入樂園前，同學須先獲得老師派發的入場券，投進箱內方可入場。

踏入「樂園」，入目是滑梯及足球機，滑梯旁有兩條「兒童車跑道」，亦有一個小型足球場。當中最受歡迎的是氣墊球，每次入場都會「大排長龍」多名學生等候遊玩，氣墊球附近亦有玩具保齡球、足球九宮格，還有小型高爾夫球。

設計比賽的冠軍得主、四年級的鄧浩宏同學指，自己有時候亦會偷偷到一至二年級的兒童車跑道遊玩。他又向校長建議，希望學校常識室未來可新增魚缸，讓同學觀察魚類，「可以訓練佢哋嘅責任心，因為要準時餵魚。」

冠軍得主四年級的鄧浩宏同學希望學校常識室內加設魚缸，認為準時餵魚能訓練同學的責任心。（石恩彤攝）

季軍得主陳一寯同學認為背稿十分困難，花了許多時間準備向校長的匯報。（石恩彤攝）

另外，季軍得主陳一寯同學指，比賽期間，要向校長匯報設計概念，非常緊張，反而最困難的是背稿，用了大概一個星期的時間練習。

學生家長合力打造樂園 未來讓學生設計健身室

為實現學生的樂園，每逢星期六的早上，大概30至40位學生家長齊心合力佈置天台，用2至3星期時間建造「夢想樂園」。校董李先生笑指，當改造工程完成，所有家長都「搶住玩」，甚至連兒童車跑道亦有家長嘗試，「第一批感受嘅唔係學生而係家長。」

現時學校正改建校工宿舍為健身室，目標在九月完工，未來讓學生親自設計健身室內牆。校長表示，希望可以將類似計劃繼續推動。