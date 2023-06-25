學校天台髹「無電製冷塗層」班房氣溫降2度　環團：可省6%電力

夏日炎炎，綠惜地球與創冷科技（i2Cool）為位於葵涌的獅子會中學天台地面塗上「無電製冷塗層」，令底下班房氣溫可以下跌攝氏2度，地面溫度大跌20度，促使減少使用冷氣降溫之餘節能減碳。綠惜地球總幹事劉祉鋒指，冷氣溫度每調升1度，則可以減省3%電力。



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塗層反射太陽輻射 天台地面溫度降20度

綠惜地球與創冷科技（i2Cool） 獅子會中學推行「學校『無電製冷塗層』先導計劃」，為該校天台地面塗上「無電製冷塗層」，藉反射太陽輻射，減少熱力傳遞，從而達至降溫及節能減碳的效果。創冷科技業務拓展經理馮嘉菡指，6月9日平均氣溫攝氏27至32度之下，普通天台地面最低溫度為攝氏49.5度，塗上「無電製冷塗層」的天台地面則錄得攝氏29.3度，相差20.2度。

該校天台覆蓋三間班房，沒有「無電製冷塗層」的班房天花板，與樓上天台已塗上「無電製冷塗層」的班房天花板，平均溫差是是4.78度；班房室溫則由32.8度下跌至30.8度，平均溫差是2.05度。

每平方米成本約175元 與普通油漆相若

「無電製冷塗層」獲「建造業議會綠色產品認證」最高的鉑金評級，防水防塵，不易燃，效能可持續5年，施工方法與普通油漆無異。馮嘉菡表示，成本與普通油漆相差不大，按混凝土地面計算，每平方米的成本約為175元。

獅子會中學助理校長吳志輝指，天台塗上「無電製冷塗層」之前，底下三間班房學習環境並不理想。他說，該校於其他建築物天台已設置太陽能板，本來班房上方天台的設計為一個綠化休閒區域，後來由於負荷問題未能成功，目前用以塗上「無電製冷塗層」則非常合適，亦能達致減排效果。

冷氣溫度每調升1度可減省3%電力

「大家唔好覺得兩度好似唔係好多，全球減嗰個温度，避免佢升溫，工業革命到20世紀，都係減1.5度，其實兩度都係一個相當明顯嘅分別。」綠惜地球總幹事劉祉鋒指，冷氣溫度每調升1度，則可以減省3%電力，使用「無電製冷塗層」可令市民減少使用冷氣，達致節能效果。

他表示，計劃目標是為了教育學生及公眾關注氣候變化，並提供節能技術鼓勵學校達節能減碳，日後將會推行至區內其他學校、甚至社區中心，對象以教育機構及非牟利機構為主，並協助劏房戶及低收入家庭。他呼籲政府支持及推廣節能減碳技術，尤其關顧弱勢戶及學校，「咁我哋就可以將節能減排嘅呢個大議題，放返來一個好實在、一個社區入面發生。」