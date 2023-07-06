好讀熱點│書展推介兒童青少年文學作家　展梁望峯何紫等珍貴手稿

2023年「香港書展」將於7月19日至25日於香港會議展覽中心舉行，大會將於場內場外舉行超過600項文化活動，當中涵蓋講座及文化表演等。今年大會以「兒童及青少年文學」作為年度主題，重點推廣阿濃、何紫及梁望峯等９位兒童及青少年文學作家，並於「文藝廊」設專區展出其珍貴手稿及絕版作品等，不容錯過。



大會今年特別「從香港閲讀世界：童來悅讀少年時」點題，以鼓勵年輕讀者透過閱讀培養想像力和創造力，並激發對文學的興趣。展覽重點推廣９位兒童及青少年文學作家，包括阿濃、何紫(已故)、君比(已故)、周蜜蜜、梁望峯、韋婭、孫慧玲、潘明珠及潘金英；「文藝廊」將設專區，展出作家們的絕版作品、親筆手稿、照片、作品構思草圖等珍貴藏品。另「文藝廊」亦設「嶺南瑰寶．絢麗探索」專區，展示名家的書法作品及嶺南畫派的畫作等，供有興趣人士參觀。

今年書展推廣９位兒童及青少年文學作家，包括阿濃、何紫等，並設專區展出其珍貴手稿。（資料圖片）

今屆書展另設有８大講座系列，包括年度主題「童來悅讀少年時」，讓作家與讀者近距離會面，另亦設「世界視窗」、「本地文化歷史」、「英語及國際閱讀」、「寫意生活」、「心靈勵志」、「兒童及青年閱讀」以及「名作家」講座系列。

講座陣容令人期待，大會今年邀請了來自兩岸及香港的作家出席，包括余華、馬伯庸、 羅振宇、許知遠 、黃山料、張翠容等；而英語及國際閲讀講座，亦邀請了多位海外及本地英語作家，包括Jane Houng、 Jesse Q Sutanto、Mark O’Neill 及 Theadora Whittington。