好讀熱點│新作教兒童生態保育　陳葒校長寫足20年：因疫情才完成

教育界名人陳葒校長，曾是香港最年輕中學校長，後辭職創辦「陳校長免費補習天地」，疫情下他續寫了20年前作品《小鱷魚貝兒與牠的短人護衛隊》，新作以元朗山貝河出現的小鱷魚為靈感，寄託了生態保育的訊息，並希望讓孩子從故事中學會正直、勇敢和善良。



陳葒校長指新書《小鱷魚貝兒與牠的短人護衛隊》，全文達逾十六萬八千字，是一本真正的香港長篇兒童小說，集合了趣味、文學、教育和本土等特色。

2023年的新作，起點原來始在20年前，可謂「始於沙士、終於新冠」，陳葒校長說：「2003年正是沙士肆虐之年，那年元朗山貝河突然出現了一隻小鱷魚，為香港人帶來不少歡樂，我便決定以此作為小說主角。」惟他指寫了開頭的兩三章後自己擔任了中學校長，進度因而耽擱，及後工作繁忙寫作一直寫寫停停，及至近年疫情重臨被迫放下公私事務，才終於完成。

《小鱷魚貝兒與牠的短人護衛隊》以雙線平行方式講述小鱷魚貝兒和牠的短人護衛─小女孩貝兒的冒險經歷，講述孩子與小鱷魚之間的友情及歷險，除了傳達生態保育的觀念和意識，亦帶出正直、公義、勇敢、善良及友誼等品格教育課題。

陳葒校長一直活躍文壇，重要作品包括第六屆香港中文文學雙年獎冠軍─長篇小說《青春出於籃》、第十四屆中學生好書龍虎榜十本好書《校園風雲》，以及第十四屆教師推薦好讀─散文集《陳校長帶你見球星》等。