福建附小2學生奪ICAS英語最高榮譽　學校聘13外籍老師推主題教學

油塘福建中學附屬學校兩名高小學生於國際聯校學科評估及比賽（ICAS），單靠閱讀及校本課程，獲得英語學科及英語寫作最高榮譽獎，榮獲港澳地區該組別第一名。校長徐區㦤華表示，為培訓學生的英語水平，學校投放大量資源在英語教學上，包括聘請至少13名外籍老師、採用主題式教學、舉辦不同英語課外活動等。



福建中學附屬學校小四生陸游洋（左）及小五生楊懿（右）。（翁曼琛攝）

得獎者之一小四生陸游洋自小便對英文有興趣，習慣通過閱讀及玩電子遊戲學英文。他表示，自小便經常接觸英文，平時會由淺入深閱讀，又會玩電子遊戲學習英語詞彙，平日亦與外傭以英語溝通。

他又指，入讀小學後由於學校的英語學習氣氛，提升他對英文的興趣和能力，例如英文課有網上問答比賽、小組討論等活動，令他更喜歡學英文。學校亦規定學生每天閱讀英文書，提升閱讀技巧。

即使英語能力較強，但仍然在學習過程中遇到困難。他自言很容易忘記詞彙的串法，故此遇到不熟悉的詞彙時會記錄下來，方便日後重溫。經過一番努力後，今年終獲得英語學科最高榮譽獎。

另一名獲得英語寫作最高榮譽獎的小五生楊懿，自小受家人的影響，經常閱讀英文書，令她對英文產生興趣。升上小學後更開始閱讀英文小說、參加各種英語課外活動，改善英文寫作能力。她又指，英語課亦會教學生寫作前製作概念圖，讓他們更容易組織內容，即使當初寫作時曾感到迷惘，但幸得外藉老師的指導，終能克服困難。

聘請至少13名外籍老師 採用主題式教學

校長徐區㦤華（右一）表示，為培訓學生的英語水平，學校投放大量資源在英語教學上，包括聘請至少13名外籍老師、採用主題式教學、舉辦不同英語課外活動等。（翁曼琛攝）

為調節英語教學方向，學校自2013年起安排高小生參與ICAS評估，今年英語學科的整體成績高於全港平均水平，小四級有14%考獲高級榮譽及榮譽，小六級更有27%考獲高級榮譽及榮譽。徐區懿華表示，學校聘請至少13名外籍老師，並於小一及小二每班安排一名外籍老師當班主任，教授大部分科目，同時亦會協助教授小三及小四的英文課，小五及小六則由外籍老師以戲劇方式教授讀本。

她續指，學校採用主題式教學，閱讀文章選自《National Geographic Reach for Reading》，讓學生從小學習以英語為母語人士所使用的英語。另外學校亦設計了英語文法課業（Grammer Book）及詞彙學習課業（Spelling Book），鞏固學生英語能力。此外，學校會舉辦不同英語課外活動，包括英文戲劇、英文音樂劇、英文辯論隊等，增加學生接觸英文的機會。