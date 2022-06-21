福建附小收生設家長問卷　校長徐區懿華冀家長認同兩大教養理念

每逢升小選校，家長均會多方面考慮學校是否合適子女，不過家長又有否想過，學校也會揀選家長，希望家長與學校理念一致？



熱門直資小學觀塘福建中學附屬學校校長徐區懿華接受專訪時透露，期望家長與學校理念一致，以免令學生無所適從，因此會透過問卷了解家長教養理念。她期望家長對孩子「放手不放任」、「認真但唔Chur」，願意相信孩子想進步，給予他們選擇和嘗試失敗的機會，並在適當時會運用權威，對子女提出合適要求，與學校共同培育下一代。



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盼家長以「哈佛媽媽的海豚教養法」配合

徐校長表示，學校教學模式貼近國際學校，同時亦會採用本地學校良好做法，學生上學不應感到太大壓力，只需完成學校要求即可，希望家長理念與學校一致，避免學校和家庭要求出現矛盾和衝突，影響學生成長。

她表示，期望學生家長在家以「哈佛媽媽的海豚教養法」配合，「家長需先確保子女身心健康、日常有足夠休息，然後再於適當時候運用權威、對子女提出要求」。

福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，學校教學模式貼近國際學校，同時亦會採用本地學校良好做法。（陳葦慈攝）

認真但唔Chur：適當時候才對子女提出要求

徐校長指出「海豚教養法」的其中兩項重點，分別是「認真但唔Chur」以及「放手不放任」。以「認真但唔Chur」為例，她說若家長變身虎爸虎媽，會令子女遇到失敗後不願再嘗試，因此需要在適當時候對子女提出要求，並需因應年紀調整要求。

她透露，學校入學面試設有家長問卷，了解教雙方理念是否相符，問卷中其中一條問題是：「家長是否認同隨着子女年紀漸大，應有不同要求？」並指問卷結果顯示，有家長認為毋須按年齡調整對子女的要求。

放手不放任：給子女選擇 為選擇負責

至於「放手不放任」，則是指家長願意給子女選擇，並讓他們為自己的選擇負責，並承受失敗和吃苦頭，「其實好多時是家長自己不願接受小朋友失敗。」她強調，放手不代表家長完全放任，家長需要從旁協助指引，又直言最怕家長一句「無哂佢（子女）辦法」，認為若家長自己也不知道如何管教或需要，外人亦難以提供協助。

福建中學附屬學校理念之一是相信小朋友想做好可以進步。（陳葦慈攝）

學校着重兩大理念 相信小朋友想做好可以進步

學校方面，徐校長表示福建附小兩大理念包括：相信小朋友想做好可以進步，以及《與成功有約：高效能人士的七個習慣》一書中提及的七個習慣，包括：主動積極、要事第一、以終為始、雙贏思維、知彼解己、統合綜效和不斷更新。學校會按七個習慣作為組織行事方向，例如會「以終為始」按學校心目中理想學生應具備的能力和特質，來設計學校課程。

她特別指出，若果學生回家後家長採用的一套，而學校又是另一套，學生將會無所適從，不知應如何行事為人，所以學校希望