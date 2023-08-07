新生命教育協會呂郭碧鳳中學智能圖書館X綠色校園助提升學習動力

多元的學習環境除了可提升學生的學習動力，亦能啟發他們的潛能。觀塘區的新生命教育協會呂郭碧鳳中學（呂中）本年度獲得優質教育基金撥款推行「在數碼時代將圖書館完善為生活現實」計劃，除了增添實體書和電子書、電子閱讀平台外，其中最核心的項目是打造整個智能化的圖書館，添上了不少科技，讓同學透過智能科技享用豐富的資源，促進自主學習，養成閱讀習慣，為終身學習打好基礎。此外，呂中更獲得校友及機電工程署「採電學社」的資助安裝太陽能發電系統，讓學生親身認識綠色電力，加深對節能減碳的概念。

攝影：鄭子峰



智能圖書館更方便 融入校訓化身「方舟圖書館」

為進一步提升圖書館的質素及增加閱讀效能，相比於書櫃滿滿的舊式圖書館，數碼化的新圖書館全面引入RFID智能圖書管理系統，包括自助借還書機、Handheld搜尋器進行盤點、搜書等，讓學生更方便借還書籍，資源管理的效能大大提升。在其他樓層增設的智能圖書櫃，把借閱圖書服務延伸到校園不同角落，令學生可打破圖書館開放時間的局限，更有效推廣跨課程閱讀。

除了在智能科技層面的提升，圖書館整體設計概念特別融入呂中校訓的元素，圖書館主任林太指出：「『Homify‧樂居』專業團隊將校訓「基督乃生命之主」融入時代感，將學校的核心價值立體呈現在設計上，把我們的構思實現。只要一走進圖書館，藍色的生命河地蓆、彩虹天花的裝飾以及方舟造型的服務台盡入眼簾︰彩虹是『慈愛的上帝與人立約』的記號，方舟象徵『拯救』的意義，正好表達耶穌基督是我們生命之主，是我們的拯救。故此這個獨一無二的圖書館被命名為『方舟圖書館』。」

自主學習更踴躍 在閱讀中學習彼此相愛

除了傳統的閱讀區域，這間充滿時代感的新圖書館的「自學資源中心」設有11部iMac，供學生搜尋網上資源及整理數據，提升他們的自學能力。閱讀室設有特大互動電視，圖書館中央亦設有大螢幕，為閱讀推廣提供有利環境。林太指：「早前圖書館與中文科舉行了《作家巡禮》，介紹金庸小說系列，利用大電視和大螢幕播放相關媒體影音及特別節錄小說中的點睛句，大家能更投入金庸的小說世界，閱讀氣氛得以提升。」林太補充，根據統計數字，學校圖書館在翻新後，推行了一連串跨科學習活動、自主學習和閱讀推廣的活動，同學對閱讀的興趣顯著提升，入館人次和借閱量都倍數增長。

另外，圖書館的區域分隔特別採用透明玻璃門和弧形玻璃幕牆的設計，不單採光度高，空間感也增加了。「同學都喜歡坐在窗邊進行自修，倦了可以看看窗外的綠色景物，猶如安坐在咖啡室一樣舒適寫意。有位同學每天享用午膳後都隨即來到圖書館，他直言很喜歡新圖書館，因為他可以在柔和的音樂下放鬆心情、享受閱讀。我每次看到同學對新圖書館的正面反應，感到喜上眉梢！正如美國現代女作家、教育家海倫·凱勒的名言『知識教人學會愛』，我同樣期望同學進入方舟智能圖書館，除了享受自學的樂趣、擴闊視野之外，更能吸收知識，生命不斷成長，學會彼此相愛，將來造福香港社會。」

呂中圖書館翻新成為「方舟圖書館」，在「優質圖書館嘉許計劃」頒獎典禮上，獲得QLN「資源管理領域」嘉許。

圖書館門前的壁畫由學生設計，展現校訓「基督乃生命之主」的核心價值。

圖書館的中央區域設置了圓枱和四/五人座位，方便學科在館內進行專題研習、小組活動；而「生命樹」的設計就座落在中文廣泛閱讀區，寓意學生從閱讀中吸取知識，生命得着啟發，茁壯成長。

在「自學資源中心」學生可以隨時使用3個電子閱讀平台自學，支援學與教。

『Homify‧樂居』成功建造方舟圖書館，讓學校實現「在數碼時代將圖書館完善為生活現實」的計劃。

再生能源建構綠色校園 太陽能發電系統裝置成實地教室

除了圖書館翻新，『Homify‧樂居』團隊亦有參加太陽能板裝置的工程，陳副校長就表示呂中一直有推動「環境、社會及管治」（ESG） 及可持續發展，希望同學可以認識更多可再生能源、碳排放與環境的關係，而受惠於校友的捐獻及「採電學社」的資助，呂中已大概安裝100塊安裝太陽能發電系統裝置。「同學可以親身學習收集及分析太陽能發電系統的數據，學校可以規劃未來耗電量，老師在設計、工程、科學等跨領域的範疇上得以設計實際的教案，令同學認識如何運用科技改善環境。」陳副校長補充，電力公司將持續十年回購由太陽能產生的綠色電力，電費回購的金額可作為學生獎學金、推廣環境保護活動和其他校園開支用途，是建構綠色校園的重要一環。

於老師帶領下，學生可實時監察太陽能板的發電數據，了解再生能源的運作及成效。

呂中除了設有太陽能發電系統裝置，還有魚菜共生、風向儀和風速計等設備，有助學生全方位探討有關ESG的議題。

（資料由客戶提供）