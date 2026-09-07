小一自行分配學位2027｜收生準則是甚麼？如何計分？何謂必收世襲

教育局最新公布2027年9月入學的「小一入學統籌辦法」詳情，屆時家長可以為子女向心儀學校提交自行分配學位申請。小一自行分配學位是甚麼？甲類、乙類、必收生及世襲生又是甚麼？學校如何以計分辦分準則收生？小一自行分配學位有哪些重要日期？「01教育」已經為各位家長整合相關資料，與各位來年小一新生一起升學。



小一自行分配學位是甚麼？

香港的官立小學及資助小學都會參與「小一入學統籌辦法」，以錄取小一新生。小一入學統籌辦法分為兩個階段，首先是「自行分配學位」，完成後就會進入「統一派位」。自行分配學位階段期間，家長可以為子女不受校網限制選擇一間官立或資助小學報名。有關各學校的資料，家長可以參閱教育局的各小一學校網小學名冊。

如果子女於自行分配學位階段獲得學校取錄，家長就可以帶同子女到該校註冊小一入學，該申請不會進入統一派位階段。如果子女於自行分配學位階段未獲學校取錄，該申請就會進入統一派位階段。

自行分配學位的學額約佔學校小一學額的50%。根據教育局〈2025年度小一入學報告書〉，於2016年至2025年期間，自行分配學位階段均分配超過四成學位予參加統籌辦法的小一新生，2025年達到50.8%，統一派位只佔49.2%。

小一自行分配學位收生準則

小一自行分配學位的收生會分成甲、乙兩類，其中甲類屬「必收生」（或稱世襲生），即 1）小一新生的哥哥或姐姐於該小學就讀，或 2）小一新生的父親或母親於該小學就職，以方便父母照顧及接送子女。

甲類收生限額約為該校小一收生學額總數（即包括自行分配及統一派位）的30%，如甲類學額未有用盡，將撥歸乙類收生使用；如甲類學額未能滿足所有「必收生」，將會以統一派位的學額填補。

乙類收生會根據「計分辦法準則」收生，限額不少於該校小一收生學額總數（即包括自行分配及統一派位）的20%，學校不可進行任何形式的考核，包括筆試及面試。

小一自行分配學位乙類收生計分方法

承上段，自行分配學位的乙類收生會使用計分辦法準則收生，以下為相關準則：

（i） 父／母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作（20分）

（ii） 兄／姊在與該小學同一校址的中學部就讀（20分）

（iii） 父／母為該小學的校董（20分）

（iv） 父／母或兄／姊為該小學的畢業生（10分）

（v） 首名出生子女（5分）

（上述5項只可揀選一項）



（vi）與該校的辦學團體有相同的宗教信仰 （5分）

（vii）父／母為該小學主辦社團的成員 （5分）

*** 遞交申請前，家長應向申請的學校查詢有關「相同宗教」／「主辦社團的成員」的定義。

（上述2項只可揀選一項）



（viii）適齡的兒童（即翌年9月開課時年滿5歲8個月至7歲）（10分）

***電腦系統會自己按申請兒童的出生日期計算相關分數，家長無須在申請表上申報此項分數。



提交申請時，家長須要就提供相關文件（除（viii）項），以證明所填寫的關係屬實，方可獲得相關分數。

如果學校收到的申請之中，持有相同分數的申請人數超過有關學額，學校就須要在公平及公正的情況下自行抽籤以決定取錄次序，或交由教育局中央抽籤。

小一自行分配學位結果及註冊程序

自行分配學位結果將於2026年11月23日公布，家長可在當日上午10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。

家長需要於11月25日或26日到學校為女子辦理註冊手續。如果家長未有於指定限期內辦理註冊手續，會被視為放棄自行分配學位。

小一自行分配學位申請表

參考去年的安排，家長可以於2026年9月1日至25日期間，到以下地點索取小一入學申請表：

- 子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心

- 各區民政事務處（民政諮詢中心）

- 教育局學位分配組或各區域教育服務處

家長亦可以於教育局小一入學統籌辦法網頁下載申請表格，並列印填寫。家長可以將填妥的申請表格連同所需證明文件的正本及副本遞交至有意申請自行分配學位的小學。

小一入學申請電子化

教育局已經將小一入學申請全面電子化，只要家長已經登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，即可透過電子平台遞交自行分配學位及統一派位申請，並查閱相關結果。

小一自行分配學位交表日期

如家長選擇電子形式交表，「小一入學電子平台」的交表日期為2026年9月17日至25日；如家長選擇直接向申請入讀的學校交表，交表日期為2026年9月21日至25日。

27/28學年小一統一派位重要日期及時間表

以下是2027年9月入學的「小一入學統籌辦法」重要日期及時間表：

2026年9月1日至25日：派發小一入學申請表

2026年9月下旬：遞交小一入學申請（網上電子平台報名：9月17日至25日、直接向申請學校交實體表格9月21日至25日）

2026年11月23日：學校公布自行分配學位結果

2026年11月25日至26日：自行分配學位註冊

2027年1月中旬：未獲自行分配學位之學童家長收到統一派位選校通知書

2027年1月中旬：統一派位報名（網上電子平台：1月18日至24日、到指定統一派位中心選校：1月23至24日）

2027年6月2日至3日：家長以郵遞方式收到統一派位結果，或於6月2日上午10時在「小一入學電子平台」查閱結果

2027年6月：統一派位註冊