小一派位｜一文看清獲派首三志願比率最高及最低校網

教育局早前公布「2023年度小一入學報告書」，其中「2023年度小一入學各學校網學童派位結果概況」顯示，東涌（98）、黃大仙（43）、上水（80）、北角（14）及屯門（71）為獲派首三志願成功率最高的校網，元朗（74）、沙田（91）、沙田（89）、天水圍（73）及青衣（66）的派位成功率則為最低。



今年小一統一派位獲派首三志願比率最高為港島區；其次是新界及離島區及九龍區。以校網而言，最多人派到頭三位為東涌（98）、黃大仙（43）及上水（80），成功率介乎92%至97%，第四是北角（14）、第五是屯門（71）、第六是南區（18）、第七是黃大仙（45）、第八是油麻地（31）、第九是筲箕灣（16）、第十是中西區（11）、第十一是天水圍（72）、第十二是灣仔（12）。

至於最少人獲派首三志願的校網主要集中在新界及離島區，其中元朗（74）、沙田（91）及沙田（89）的比率最低，介乎56%至61%，其餘的是天水圍（73）、青衣（66）、粉嶺（81）、何文田（34）、九龍灣（46）、深水埗（40）、大埔（84）、將軍澳（95）及荃灣（62）。

不過，部分校網即使地理位置鄰近，但派位獲首三志願的成功率卻相差很遠。例如上水（80）與粉嶺（81）的比率分別為92.31%及67.56%；黃大仙（45）與九龍灣（46）的比率亦分別為88.25%及69.77%，差異明顯。

2023年小一統一派位獲派首三志願比率的校網▼▼▼