殺校｜北角官立小學（雲景道）與北角官立小學24/25年度起合併

教育局今日（22日）宣布，北角官立小學（雲景道）將於2024／25學年起與北角官立小學合併。教育局解釋，香港整體入讀小學適齡人口呈結構性下降，而北角官立小學（雲景道）位處的灣仔區，小學學位需求亦持續減少，教育局作為官立學校辦學團體，經詳細考慮各方面的因素，包括教育政策、學齡人口變化、學額供求、官立學校整體發展需要和政府資源運用，決定合併北角官立小學（雲景道）與位處東區的北角官立小學。



教育局指，兩校的合併計劃於二○二四／二五學年正式展開，北角官立小學（雲景道）將於該學年起不參加小一入學統籌辦法及停止開辦小一至小四課程，並會於二○二六／二七學年起停辦。於二○二三／二四學年就讀該校小四至小六級的學生會在原校原址完成高小課程，而小一至小三級學生將獲安排在二○二四／二五學年升讀北角官立小學。教育局指，如欲安排子女轉讀灣仔區內其他公營學校，教育局會提供適切協助。



北角官立小學（雲景道）將於2024／25學年起與北角官立小學合併。（小學概覽2022）

教育局稱香港整體入讀小學適齡人口呈結構性下降

教育局發言人解釋合併安排時稱，由於香港整體入讀小學的適齡人口呈結構性下降，而北角官立小學（雲景道）位處的灣仔區的小學學位需求亦持續減少，教育局作為官立學校的辦學團體，經詳細考慮各方面的因素，包括教育政策、學齡人口變化、學額供求、官立學校整體發展需要和政府資源運用，決定合併北角官立小學（雲景道）與位處東區的北角官立小學。

教育局：合併讓兩校師生再次結合 延續兩校歷史

發言人稱，北角官立小學（雲景道）前身為北角官立小學下午校，與北角官立小學本屬同源，背景相近，今次合併讓兩校師生再次結合，延續兩校的歷史。合併將整合兩校資源，發揮各自優勢，為學生提供更合適的學習環境及豐富的學習經歷，以滿足學生的不同學習和發展需要。合併亦有助紓緩灣仔區學額供過於求的情況。

北角官立小學上下午校一拆二後，三年後會再合併為一間。（資料圖片）

北角官立小學（雲景道）2026/2027學年起停辦

兩校合併計劃於二○二四／二五學年正式展開，北角官立小學（雲景道）將於該學年起不參加小一入學統籌辦法及停止開辦小一至小四課程，並會於二○二六／二七學年起停辦。於二○二三／二四學年就讀該校小四至小六級的學生會在原校原址完成高小課程，而小一至小三級學生將獲安排在二○二四／二五學年升讀北角官立小學。家長如欲安排子女轉讀灣仔區內其他公營學校，教育局會提供適切協助。

教育局會按北角官立小學（雲景道）與北角官立小學未來數年的實際需要及情況，提供所需資源和支援，協助學校妥善照顧學生的學習及成長。發言人重申，教育局會繼續密切留意學生人口的變化，與業界保持緊密溝通。由於未來學齡人口持續下跌的情況是結構性而非過渡性，教育局鼓勵業界及早規劃，務求在確保學校體系整體持續發展和善用資源的前提下，保持整體教育質素。