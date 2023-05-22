殺校｜教育局對溥仁小學下「終殺令」　不准籌辦私立小一

黃大仙獻主會溥仁小學因收生不足獲「派0班」，向教育局申請「特別視學」以續辦被否決，學校或最快2026年中學年完結後停辦。該校校董透露正計劃申辦私立小一，不排除需籌款，惟教育局今晚（22日）回應指，強調該校「根本不能以此方式營辦」，因為學校清楚表明因已選擇「特別視學」，就不可再選擇參加「小一入學統籌辦法」或以私營方式於2023/24學年開辦小一班級，並對辦學團體無未就上述事件作出澄清「深表遺憾」。



▼5月20日 溥仁小學家長學生及校友向蔡若蓮請願▼



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教育局：校方可於限期前回應拒絕「特別視學」決定

溥仁小學10多名校友、家長及學生上周六（10日）於教育局局長蔡若蓮出席的公開場合外請願，不獲蔡接見。該校校董兼校友會主席彭少芳當時透露，會與辦學團商討下一步行動，包括以不同交式繼續爭取辦學，或會再申請改辦私小，並不排除要籌款。

不過，教育局今晚回應指，局方於5月15日與該校代表及其辦學團體會面，並向其致函，清楚交代局方已考慮學校就申請進行「特別視學」的結果及不獲批的相關理據，並指學校如對審核結果有任何意見，可於指定限期前向教育局作出回應。

黃大仙獻主會溥仁小學面臨殺校，10多名家長學生及校友5月20日計劃向出席活動的教育局局長蔡若蓮交請願信，但蔡未有出來接信。（歐嘉樂攝)

已選「特別視學」而不獲批 不許再選其他「生路」

該局強調，在會面中局方亦已清楚表明由於學校已選擇進行「特別視學」而不獲批，學校將不可重新選擇其他選項，即不得再次參加「小一入學統籌辦法」，亦不能申請以私營方式於2023/24學年開辦小一班級。

急晤辦學團體 遺憾未有及早作出澄清

教育局表示，得悉有人計劃以協助獻主會溥仁小學申請開辦私立小一名義進行籌款，但事實上該小學「根本不能以此方式營辦」。該局稱曾就此緊急與辦學團體溝通，並重申有關計劃不適用於申請「特別視學」失敗的學校，對於辦學團體並未就上述事件作出澄清，深表遺憾。

按教育局的說，溥仁小學基本上已無其他「翻生」方法。

▼4月26日 溥仁小學面臨殺校▼



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周六的請願行動中，請願人士連番批評蔡若蓮不願接見家長及學生；教育局隨後回覆指對學童在烈日當空下被帶上街「深表心痛和關注」，又直指家長和校長拒絕進入活動場內等待會面安排表示遺憾。今早（22日）再有家長在電台節目反批評蔡若蓮「咁心痛，點解妳喺office（辦公室）涼住冷氣講呢句說話？」