小一入學報告書｜148小學未有用盡自行分配階段學額佔總數三分一

教育局早前公布《2022年度小一入學報告書》，當中公布透過小一入學統籌辦法申請於2022年9月入讀小一的數據。2022年度共有45,240名兒童透過計劃申請入讀小一，其中22,342人於自行分配學位階段獲派學位，比例為48.2%；另外有24,211人於統一派位階段獲得學位，約佔51.8%。



另外，於自行分配學位階段有302間學校用盡自行分配階段學額收生，佔參加入學統籌辦法學校總數的67.1%；未有用盡自行分配學位學額的學校則有148間，佔32.9%。



報告書指，兒童如已取得直資小學學位，將不會透過入學統籌辦法獲得官立或資助學校的小一學位。教育局亦會將已獲私立小學取錄但仍繼續參加入學統籌辦法的兒童名單送交私立小學參考，讓私立小學可以更準確估計新學年的小一學生人數。該年度共有3,104名兒童因為接受直資或私立小一學位而退出入學統籌辦法或未有參加統一派位。

如兒童有特殊教育需要（SEN），亦可以於小一入學申請表上填報，教育局會視乎專業人士的評估及建議與家長或監護人的同意，轉介合適入讀特殊學校的兒童。該年度共有2,207名兒童的家長或監護人填報申請兒童有特殊教育需要，其中2,168名獲派普通學校，餘下的39名兒童則退出參加小一入學統籌辦法或沒有參加統一派位階段而未能獲派小一學位。