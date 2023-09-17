華富邨寶血小學指學童人口減少需逐年停辦　2025/26年起停收小一

適齡學童人數愈來愈少，有逾50多年歷史的華富邨寶血小學發通告指，由於學童人口下降，再加上華富邨重建及搬遷計劃的衝擊，收生情況雪上加霜，辦學團體寶血女修會認為該校難以再為學生提供優質的全人教育，遂決定逐年停辦，2025／26學件起停收小一學生，直至2028／29學年結束後停辦。校方指，現正就讀的學生，包括2023／24學年入讀的小一學生，將不受停辦影響，能繼續就讀，直至完成整個小學階段。



華富邨寶血小學通告

華富邨寶血小學的通告指，自2019年起，學校受到適齡學童下降的影響，加上華富邨重建及搬遷的衝擊，收生情況雪上加霜。在資源銳減下，寶血女修會認為，該校難以再為學生提供優質的全人教育，現時是適當時候計劃逐年停辦。

根據通告，該校計劃於2025／26學生起停止收錄小一學生，直至2028／29學年結束後停辦。按計劃，現正就讀的學生，包括2023／24學年入讀的小一學生，都不受停辦影響，可以一直就讀，直至完成整個小學階段。

對於停辦的決定，寶血女修會、學校的教職員工都感無奈和惋惜，修會感謝各老師和職員傳道授業，陪伴無數孩子成為，造就不少英才。修會又感激家長信賴學校的教育方針，多方面與學校合作，令孩子在學業及品德都有增長。