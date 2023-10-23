消息指小學科學最快26學年獨立成科　常識老師接受培訓後任教

現時本港小學課程透過常識科教授學生科學知識，為推動STEAM教育，消息指政府計劃將小學科學獨立成科，最快2026學年率先於小一和小四推行，其後逐步推廣至其他年級，預計2028學年時全面推行，屆時升中呈分試各科比例亦會調整，本年底就課程進行諮詢。師資方面，預計將由現時常識科教師接受培訓後任教，不會大規模增聘人手。



據了解，政府擬設立的小學科學科會以目前常識科內的科學部份為基礎，並加入多個新興科技課題，而學生亦會於堂上進行簡單科學實驗。不過考慮到安全問題，實驗不會使用複雜的器材，亦不涉及大規模校舍改動，預計學校可以STEAM教室作為科學實驗的特別室。

課程內容方面，未來的科學科所涵蓋的知識會比現時常識科深入，並會加入最新的科技議題，例如航天科技等。考慮到現時大部份常識科教師並非無接受理科訓練，而政府期望盡量沿用校內現有人手，相信日後會為常識科教師提供培訓。

與此同時，小學設立科學科，初中的科學課程亦會相應調整，避免課程重覆。據了解，小學科學科將分3年推行，最快在2026學年於小一及小四級推出，然後按年擴展，最快2028學年全面推行。目前局方正準備課程文件，預計今年底進行課程諮詢。另外，設立科學科後，升中呈分試的各科分數比例會相應調整。