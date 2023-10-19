教大推免費人工智能課程　教DSE考生以AI溫書、行政人員提高效率

教育大學（教大）為幫助大眾認識人工智能（AI）並將之應用於工作及教育層面，宣布開展第三階段人工智能素養課程，內容包括基本AI概念及實際應用，課程費用全免，料有800多名教師、家長、中小企行政人員及高中學生受惠。



第三期課程獲得李嘉誠捐款550萬元資助，由教大於今年8月新成立的「人工智能及數碼能力教育中心」負責推動。課程為期10星期，共60小時，其中有6星期需要到教大上課，課程形式包括面授課堂、自主學習及匯報等環節，內容覆蓋機器學習（Machine learning）、深度學習（Deep learning）等基本概念外，亦會介紹如何設計合適的問題指令、有效運用AI生成工具提供的資訊進行教學工作及解決問題。

課程設有不同版本，針對不同人士的需要。以高中學生為例，內容包括以人工智能輔助自主學習，針對DSE核心科目及選修科以人工智能學習的方法；教師及家長的內容會涉及以人工智能照顧差異化學習等；行政人員課程則會教授以人工智能準備會議紀錄的方法等，以提升工作效率及品質。

第三期課程推行時間為今年8月至2025年12月，現時已經舉行教大師生的先導班別，公開課程將於今年10月內開始報名，名額主要以先到先得形式分配，如遇超額報名將以令更多機構受惠為目標處理。教師及家長的公開班別將於明年1月開班；行政人員的公開班別將於明年4月開班；高中學生的班別則於明年5至7月間進行。除高中學生外，其他人士均須繳交6,000元按金，所有參加者於完成課程後會獲發出席證書。報名及相關詳情可以瀏覽教大人工智能及數碼能力教育中心網站。

教大人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥教授認為，人工智能短期內不會消滅工種，能夠善用人工智能的打工仔亦可能享有更多跳槽機會。（盧勁揚攝）

教大人工智能及數碼能力教育中心總監江紹祥教授指出，課程目標之一是普及化人工智能，告訴大眾人工智能比大家想像中簡單，例如人工智能辨識圖像的過程，其實是以多個過濾器進行，要令人工智能感到混淆十分容易。他又認為，人工智能短期內不會消滅工種，能夠善用人工智能的打工仔亦可能享有更多跳槽機會。教大校長李子建則表示，教大一直鼓勵師生以負責任的態度善用新科技，新成立的教育中心可以讓教大引領社會迎接人工智能時代。

捐款資助課程的李嘉誠則表示，人工智能是未來的關鍵科技，所以將課程擴展至中小企行政人員，培訓在職人士掌握和應用AI的能力更為迫切。李嘉誠自2020年起捐款約1,100萬元支持教大推動AI普及認知教育，至今已有逾700名大學生及高中學生受惠。