教學生駕馭AI免被淘汰　高雷中學校長：高科技下更要識做人

踏入AI年代，學生們在基礎學科外，更需掌握科技才能應對未來。觀塘高雷中學校長梁嘉齡認為，老師和同學都要學懂駕馭包括AI等科技，例如她引入AI技術協助處理校務以節省時間，並同時加強老師培訓和學生認知，但技術再重要，她亦教學生懂待人接物，有品德日後才不會被取代。



高雷中學的「雷」神戰隊早已名揚學界，同學們不時憑創意想出秘密武器，校長梁嘉齡(右二)與老師們在旁支持，十分團結。(翁曼琛攝)

「其實我們不去教AI、ChatGPT等，小朋友都識，他們隨時懂得比我們大人多，而我們其實更要去教他們如何駕馭及自律。」梁嘉齡指對老師和同學分享時也一樣，不要讓自己成為接收指令的人，而是要當AI是助手，畀指示等佢幫你工作。」

梁嘉齡認為AI等科技潮流是大勢所趨，學校電腦課程會讓所有同學學到基本認識，有興趣同學可以再選修，而相對資優的同學亦可有進階支援，老師面對這洪流也一樣要加強培訓，計劃逐步讓老師懂得及適應如何以AI等科技協助教學。

梁嘉齡表明，要避免被人工智能或機械等科技取代，最緊要明白人較優勝的地方是懂得待人接物，科技教育以外學校不會放鬆學生的品德教育。(翁曼琛攝)

品德能力兼備 免被科技取代

她笑指加入高雷後AI第一炮選了在校務處，教同事以AI協助處理會議紀錄，簡單如在議程中加入項目主講人物及適當動詞，一會兒就變成最基本的會議紀錄。她認為所有過程都不能一蹴而就，而課程上如何配合才對學生最好，也是要仔細研究，但總而言之都是希望大家掌握到並可藉應用減省工作時間。

不過梁嘉齡表明，要避免被人工智能或機械等科技取代，最重要明白人較優勝的地方是懂得待人接物，科技教育以外學校不會放鬆學生的品德教育，例如今學年會分階段訂立感恩、承擔、尊重等不同主題活動，相信學生們學懂做人，加上在STEM訓練下學會跨範疇解難，將來面對任何困難都能迎刃而解。