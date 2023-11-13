校長專訪｜天主教鳴遠中學師生關係密切　助學生從愉快中學習

位於將軍澳的天主教鳴遠中學本學年迎來新校長，新任校長周黎明接受「01教育」專訪時表示，上任後很快就發現教師團隊對學生的照顧無微不至，「我覺得可以用『We are Family』嚟形容」。他笑指學生不但喜歡主動打招呼，更會稱呼他做「Daddy」，「無論男或女，佢哋都會咁樣叫我，我覺得聽起嚟都幾窩心」。



周校長稱學校的特色是教師照顧每一位學生的不同需要、與他們建立密切的師生關係，從中發掘每一名學生優點，而學校會為學生提供不同活動和平台，讓他們有機會發光發亮展現自己的獨特之處，從而協助他們建立自信心。學校又會開放校舍至晚上9時及參考學生興趣舉辦課外活動，增加學生對學校的歸屬感，「學生返學感到喜樂，自己會願意返學，自然願意參與課堂」，貫徹學校「全犧牲、真愛人、常喜樂」的理念。



周黎明校長提到，為了滿足學生的活動及學習需要，特意開放校舍至晚上9時，亦能培養學生對學校的歸屬感。

周黎明校長說，加入鳴遠大家庭後，定位自己為老師們的「班主任」，欣賞教師們在不同環節的付出，亦尊重教師專業，編排工作時會考慮他們的長處和興趣，希望能讓教師投入工作，盡心照顧學生。

師生關係密切 發掘學生潛能建自信

談及教學理念時，周校長稱學校的特色之一，是著手幫助學生建立或重建信心。他舉例，部份學生為轉校生，他們在這裡找到了他們的位置參與活動、願意服務，享受校園生活。學校相信「每個人都可以教，每個人都有佢嘅興趣、特質」。

周黎明校長指，給予學生讚賞及鼓勵是建立自信的關鍵，亦可以促進師生關係。

要建立學生自信心需由營造學校氛圍入手。天主教鳴遠中學的老師會發掘每一位學生的優點和興趣，然後從中給予學生讚賞及鼓勵，建立緊密的師生關係。周校長解釋，「點解我哋要咁樣做呢，因為佢哋缺乏咗被愛，同埋感受唔到自己被接納、被尊重，但係喺呢一度呢，所有嘢都有晒」，希望學生可以在充滿愛的環境下建立信心、發光發亮。

他舉例，有轉校生、新移民入學後被老師留意到聲線不錯，被發掘成為學校中、英文司儀，不時在數百名同學面前說話，讓他感到受尊重、欣賞、接納及包容而重拾自信，該生現在以入讀理工大學社會科學院為目標。

天主教鳴遠中學今年讓全體教師進行退修，建立具關愛、活力的教師團隊。

活動多元化 讓每名學生也有發光發亮的平台

天主教鳴遠中學為學生提供多元化的課外活動，為學生提供展現長處的平台。周校長舉例，升旗隊招募不少同學加入，其中有些同學本來缺乏自信，但接受步操訓練後，隊員能在全校數百位師生面前大聲叫出口令、正確完成升旗儀式。學生學會承受壓力、衝破心理關口，而完成任務後亦能為隊員帶來成功感，從而建立自信心。

周黎明校長表示，升旗隊的學生需要在全校師生面前大聲叫出口令，又要確保程序正確，雖然要承受壓力，但完成任務有助學生建立自信。

至於學校的晨跑隊則顧名思義，就是在上課前跑步。周校長解釋，不少研究都指跑步釋出的安多酚可以使人感到身心舒暢，讓學生因為安多酚而開開心心地上學一整天。為了吸引學生投入其中，學校更特別安排喜歡跑步的老師與學生一起晨跑。

除此以外，學校籌備課外活動時會收集學生意見，盡量滿足學生喜好。周校長舉例，學校早前設立滑板隊，大受學生歡迎，出席率高，即使沒有老師能夠任教亦特意從外間聘請導師，「我哋嘅喜樂就係咁，學生返學感到喜樂，自己會願意返學，自然願意參與課堂」。

黎明校長強調學校舉辦活動須從學生需要入手，早前安排中一同學前往韶關考察，既擴陶闊視野，亦訓練自理能力。

周黎明校長說，學校非常重視正向價值培育，連續多年安排學生前往消防及救護訓練學院，接受五日四夜的訓練。

教師當值開放校舍至晚上9時 照顧學生家庭需要

另外，考慮到部份學生家居環境，學校特意開放校舍至晚上9時，期間更由教師輪流當值照顧學生。周校長解釋，部份學生即使想溫習亦未必有合適的空間，「寧願佢喺學校，喺比較安全舒適嘅環境進行學習活動」，亦希望學生在校時間增加，有助培養對學校的歸屬感。學生於課堂完結後至晚上7點前，可在校內自由活動，例如參加體育活動、學習樂器、在圖書館閱讀等，而晚上7時至9時學生則必須溫習。

如果學生的成績稍遜，教師會先照顧學生情緒，然後提供學業指導，有需要更可以提供一對二的照顧，新移民學生英文較弱亦可獲安排教師跟進。

周黎明校長平日喜歡與同學閒話家常，了解他們的喜好。

全方位關顧學生、家長學習以外所需

周校長又提到，幫助學生有時並不止於學業範疇，例如新移民學生的家長未必經常在家，或是學生自己未能適應香港生活，這時學校就會提供協助，例如聯絡家長交代學生近況，日常與學生相處時或多或少扮演家長角色。

而學校關顧的不只學生，也關顧家長，從而加強家校合作。周校長說，學校曾有新移民學生插班入學，家長雖然對香港的入學程序沒有認識，但在學校職員及校工的耐心幫助下，成功解決購買課本及校服等問題，該名家長事後更特意寫信到學校稱讚相關職員。

學生各有特質 寄語家長選校宜先考慮子女需要

學校全方位照顧學生需要，協助他們建立信心，不過周校長指建立信心需時亦不一定成功，因此升學時安排子女入讀合適的學校相當重要。他指出，本地學校各有特色和風格，若學生本身性格進取、喜歡競爭，入讀傳統重視成績的學校不成問題；假若學生需要較多關愛和尊重，若入讀能提供較多照顧的學校，相信成績方面可能有更大進步，寄語家長千萬不要將子女與別人比較，選校時應該先認清子女特質，選擇滿足子女發展需求的學校，而非一窩蜂只為子女選擇成績優秀的學校。