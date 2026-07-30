Kanye West愛妻夜店狂歡　穿「極少布透明衣」近乎裸體成全場焦點

美國饒舌天王「肯爺」Kanye West與31歲妻子Bianca Censori又惹爭議！



兩人日前前往西班牙派對聖地伊比薩島夜店狂歡，Bianca Censori身穿一件胸口大開、幾乎透明的Yeezy極少布料連身衣登場，胸部看似完全裸露，近乎全裸的超大尺度瞬間成為全場焦點，Kanye West甚至將妻子的辣照分享至IG，再度踩在社群平台的裸露紅線邊緣。

Bianca Censori（IG@biancacensori）

Kanye West與妻子Bianca Censori二人共同前往西班牙夜店狂歡，Bianca Censori身穿超大尺度的透明Yeezy極少布料連身衣登場：

前科累累！曾紅毯突脫皮草「露三點」震撼格林美

事實上，Bianca Censori的大膽作風早已不是第一次引發轟動。去年2月，兩人一同出席格林美獎紅毯時，Bianca Censori起初身披黑色大型皮草外套，未料走至攝影記者陣前時突然脫下外套，露出裡面「幾乎看不見」的透明連身衣，內裡甚至完全沒有穿著其他衣物，震撼全場。雖然過去許多造型看似裸露，實則搭配了隱形胸貼或透明遮蔽物，但每次公開現身都成功鎖定全球媒體鏡頭與話題。

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遭到Kanye West精神控制逼裸露？公關發聲駁斥：決定權在她自己

由於Bianca Censori是在與Kanye West結婚後，穿衣風格才驟變為極具挑釁意味的裸露路線，外界長期質疑她遭到Kanye West「控制與逼迫」。對此，兩人過去的公關米羅雅諾波魯斯曾公開駁斥，直指外界說法「既歇斯底里又荒謬」。他強調：「真正決定Bianca Censori穿什麼的人，就叫做Bianca Censori本人。」表示Bianca Censori的時尚品味才是穿衣風格的核心主導者，雖然Kanye West扮演「最終審核」角色，但絕非外界傳聞的逼迫或操縱。

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