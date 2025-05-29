Kanye West老婆開IG曬爭議穿搭 漁網裝露肉不露點 網民反應兩極
撰文：聯合新聞網
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美國饒舌歌手Kanye West（Ye）因帶三點全露的老婆Bianca Censori在格林美獎鬧出風波，先是痛失6.6億元的日本演唱會合約，又在超級盃痛罵Taylor Swift、猶太人，還要準備販售納粹標誌 T 恤，再嚇跑Bianca Censori準備拍攝的新片投資商，2500萬美元又飛了，一連串脫序行為損失高達天價。
Bianca Censori過去相來衣不蔽體，最近因為風波似乎更上癮，她在西班牙穿著漁網比堅尼大激凸嚇壞當地市民，但她依舊做自己，開啟了自己的IG，展示更多驚人的特殊服裝，清楚大秀漁網裝還有上一次的街頭上穿著透視內衣玩滾軸溜冰鞋的照片。
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她在薄薄的上衣下，乳溝完全顯露出來，下體則是真的失蹤，穿著絲襪但應該有做保護措施，並沒有誇張到露三點，有網友讚：「全裸但一點都沒露！」但也有人認為實在太超過：
「逮補她吧！」
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