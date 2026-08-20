關嘉敏出戰肚皮舞大賽超低胸戰衣騷火辣身材　包辦冠亞季咩玩法？

現年31歲的關嘉敏（Carman）今年初開始接觸並迷上肚皮舞，日前她專程飛赴南京參加「南京國際東方舞比賽」，面對實力雄厚的各路參賽對手，她於賽事中表現亮眼，一舉橫掃冠、亞、季軍三項大獎，成績相當出眾，就連她本人都不禁感嘆：「成件事真係好癲！」

關嘉敏專程飛赴南京參加「南京國際東方舞比賽」。（IG@carcar.carman）

關嘉敏華麗舞衣展極致纖腰

關嘉敏奪獎後，在社交平台曬出多張身穿華麗肚皮舞衣的靚相。照片中她分別身穿綠色及粉紅色的絢麗閃亮舞衣，豐滿上圍呼之欲出，加上極致纖細的腰線與零贅肉的平坦小腹，熱辣身材一覽無遺。她手捧多座獎杯對著鏡頭展露燦爛笑容，引來大批網民狂讚其身材極佳、性感逼人。

關嘉敏著華麗舞衣大騷美胸纖腰。（IG@carcar.carman）

關嘉敏自爆賽前行程緊迫險退賽

她發文感嘆，因自己平日拍攝工作時間極不穩定，過程中小插曲不斷，甚至在比賽前一度決定退賽。幸好臨近比賽前行程有所協調，最後於兩個星期前才倉促決定「硬著頭皮」去比賽。她透露這次比賽前只用了極短時間急學兩隻參賽舞，加上之前的學習時間，累積舞蹈經驗僅四個月左右。她坦言當初抱著「輸咗都唔緊要」的心態參賽，完全沒料到能一舉奪冠。 並興奮表示這是「送給自己最好的生日禮物」。

關嘉敏自爆賽前工作時間不穩定險退賽。（IG@carcar.carman）

迎32歲生日辦粉絲派對 預告夥譚輝智中山合唱

面對來自不同地方、不同國家，年齡層由十餘歲至六十多歲不等的頂尖選手，以及同場肚皮舞大師級的精彩演出，關嘉敏坦言深感震撼和大開眼界，對大家的演出甘拜下風。被問到是否考慮開班授徒，她則謙虛表示自己目前「未夠班」，仍需繼續精進學習。即將於8月24日迎來32歲生日的關嘉敏，表示生日當天將會舉行大型派對與一直支持她的粉絲溫馨互動兼慶祝。她亦透露下月將與譚輝智帶團出遊中山，到時將會同輝智合唱。

關嘉敏預告32歲生日將辦粉絲派對。（IG@carcar.carman）