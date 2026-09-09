梁超怡低胸透視蕾絲裙上陣派福利　側身俯拍事業線若隱若現

2022香港小姐季軍梁超怡（Joey）向來憑甜美外貌與傲人身材深受網民喜愛。近日，她於社交平台貼出一組近照，並配文寫道：「From the stage to the audience—always magic.」，隨即引發一大班粉絲及網民熱烈討論。

梁超怡（Joey）近日於社交平台貼出一組白色薄紗晚裝近照。（IG@chiuyiileung）

零死角精緻五官展女神氣場

梁超怡當天梳著一頭黑長側分波浪捲髮，顯得溫柔又有女人味。無論是遠景站在街頭優雅擺拍，還是近鏡俯拍，都展現出其無死角的女神氣場。相片中，梁超怡身穿一襲純白色的吊帶貼身晚裝裙，將性感與優雅完美融合。晚裝上半身採用了精緻的蕾絲花紋透視設計，配上極窄的細吊帶，完美襯托出她極具線條感的鎖骨與纖細雪白的手臂。

梁超怡身穿一襲純白色的吊帶貼身晚裝裙。（IG@chiuyiileung）

蕾絲低胸透視裝極具女人味

除此之外，晚裝的低胸剪裁更是一大亮點，在鏡頭的側身俯拍下微露性感事業線，若隱若現間將其豐滿傲人的上圍線條展露無遺，惹人遐想。下半身方面，高腰魚尾裙擺緊貼臀部線條順流而下，完美勾勒出完美的S型魔鬼身材。在側身與俯拍的角度下，更是將她纖腰與臀部的比例展現得淋漓盡致，極具女人味。

梁超怡將其豐滿傲人的上圍線條展露無遺。（IG@chiuyiileung）

梁超怡獲網民大讚「靚爆鏡」

帖子發布後，隨即吸引大批網民及圈中好友留言狂讚。不少粉絲紛紛留言：「好靚呀！」、「靚爆鏡」、「超靚女」，大讚她顏值與身材雙雙在線。同時，圈中好友陳若思亦在下方留言誇讚「美！」引起不少網民好奇關注，為這組性感靚照增添不少趣味互動。