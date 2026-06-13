內地名醫誤傳「半裸照」至500人讀書會群組！拒道歉稱：不屬色情

手機通訊程式雖然方便，但如誤傳訊息，死帶來嚴重後果！內地早前發生涉及醫護人員的網絡風波，湖南1間知名三甲醫院的主任醫生涉嫌在近500人的微信讀書會群組內，誤傳1張疑似下身半裸的私密照，引發群內人士強烈不滿。涉事醫生事後不僅未有道歉，在接受傳媒查詢時更辯稱照片「不屬色情，僅稍微暴露」，其態度惹來網民狠批。



肖某在讀書會群組內誤傳1張「半裸照」。（網傳圖片）

深夜驚現「半裸照」 群友促撤回無果

涉事男子姓肖，在湖南某三甲醫院當主任醫生，於5月15日晚上8時在1個共有496名成員的讀書會群組中發送了1張「半裸照」。據群組截圖顯示，照片中1名身穿淡粉色恤衫的男子以低角度自拍，且下身明顯未有穿褲子。

照片發出後，群組成員大感震驚，隨即有人留言標記肖某並提醒：「發的啥，快撤回！」然而，肖某始終未有撤回該訊息，事後亦無對誤發事件作出任何解釋或致歉。

群組成員見到圖片後大為震驚。（AI生成圖片）

當事人回應説法矛盾 拒絕道歉引熱議

內地傳媒記者於5月19日上午聯繫到肖某，就事件進行核實。當被問及照片中的男子是否為其本人時，肖某先是聲稱「發錯了，不是我自拍」，隨後又改口稱「不是轉別人的，就是發錯了，誤發了，這沒什麼」，其回應明顯是前後矛盾，令人質疑。

肖某先是聲稱「發錯了，不是我自拍」，隨後又改口稱「不是轉別人的，就是發錯了，誤發了，這沒什麼」。（網傳圖片）

群友斥「有辱斯文」 認為應解釋或致歉

對於群友斥事件「有辱斯文」，認為應該解釋或致歉，肖某明確表示拒絕：「沒有什麼解釋，它不屬於黃色，沒有涉及到任何東西，只是稍微說可能暴露了一些東西。」

事件已在網上引發廣泛關注與討論，有網民嘲諷道「估計手機可不止這張吧，而且有其他發這種照片的群」、「道貌岸然的人太多了」、「再次印證了，人品和學歷和職業完全沒有任何關係」。

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一時手快誤傳訊息並不稀奇，誤傳裸照就真的恨錯難返了！有打工仔日前發文，表示半夜收到女上司傳來訊息，本以為是工作上的急事，沒想到一打開竟見到女上司的裸照，當堂嚇一跳！雖然事後女上司把訊息刪去，但已看見的難以裝作沒看見，於是打工仔憂心發文，大嘆「我而家完全唔知應該點面對佢」。不少網民勸樓主「扮睇唔到」，「佢都刪咗又無開聲，當唔知啦」，亦有人笑言他應把握機會，「上司，我不想努力了」、「處理得好就上位，處理唔好就炒魷」。



有打工仔在網上發文，表示半夜收到女上司訊息，原以為是工作上的急事，沒想到打開竟是女上司的裸照。（電影《忽然心動》劇照）

該名打工仔在Dcard以「女上司唔小心Send咗裸照畀我」為題發文，稱於凌晨1點使用電腦時，突然收到女上司透過WhatsApp傳來2張照片。自認「奴性極X重」的樓主，秒速打開上司的訊息，「睇下佢講咩，係咪有咩急事」，詎料一打開即後悔不已。

樓主誤收女上司裸照而感到不知惜，網民勸他「扮睇唔到」。（《Oh My Venus》劇照）

原來女上司傳來的竟是2張她的裸照！突然看到女上司的胴體，樓主嚇得慌不擇路，用僅餘的理智「即刻熄咗個WhatsApp web offline，扮見唔到」。半個小時後，當樓主再打開對話內容時，發現女上司已經將自己的裸照刪去，但他仍然惶恐不安，只好發文求助，「X！嚟緊返工點面對佢，好尷」。

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