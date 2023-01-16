尷尬！女上司半夜誤傳裸照　打工仔以為急事睇相即嚇呆：點面對佢

一時手快誤傳訊息並不稀奇，誤傳裸照就真的恨錯難返了！有打工仔日前發文，表示半夜收到女上司傳來訊息，本以為是工作上的急事，沒想到一打開竟見到女上司的裸照，當堂嚇一跳！雖然事後女上司把訊息刪去，但已看見的難以裝作沒看見，於是打工仔憂心發文，大嘆「我而家完全唔知應該點面對佢」。不少網民勸樓主「扮睇唔到」，「佢都刪咗又無開聲，當唔知啦」，亦有人笑言他應把握機會，「上司，我不想努力了」、「處理得好就上位，處理唔好就炒魷」。



有打工仔在網上發文，表示半夜收到女上司訊息，原以為是工作上的急事，沒想到打開竟是女上司的裸照。（電影《忽然心動》劇照）

該名打工仔在Dcard以「女上司唔小心Send咗裸照畀我」為題發文，稱於凌晨1點使用電腦時，突然收到女上司透過WhatsApp傳來2張照片。自認「奴性極X重」的樓主，秒速打開上司的訊息，「睇下佢講咩，係咪有咩急事」，詎料一打開即後悔不已。

原來女上司傳來的竟是2張她的裸照！突然看到女上司的胴體，樓主嚇得慌不擇路，用僅餘的理智「即刻熄咗個WhatsApp web offline，扮見唔到」。半個小時後，當樓主再打開對話內容時，發現女上司已經將自己的裸照刪去，但他仍然惶恐不安，只好發文求助，「X！嚟緊返工點面對佢，好尷」。

帖文引來網民熱議，有人建議樓主裝不知情，「扮睇唔到囉！仲可以點」、「扮得真啲，星期一返工問佢：『咦，我星期六見到你send咗message嚟又del咗喎，咩嚟㗎？』」、「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係佢」。亦有人猜測女上司是故意為之，「會唔會見你冇反應所以del相咋」、「你肯定佢係唔小心？」、「樓主一定好靚仔，上司先會咁主動」。