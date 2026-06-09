巴國18歲女傭稱遭僱主兒及司機輪姦　墮胎病情惡化去世　警拘3人

悲！巴基斯坦女傭遭輪姦求助無門，更因墮胎手術慘死。拉合爾1名18歲女傭報稱被僱主兒子與司機輪姦，僱主卻選擇隱瞞，而她懷孕後自行服藥墮胎結果誘發併發症，到私人診所接受引產手術，當時醫生發現其腹中胎兒已死亡4至5個月，判定為嚴重醫療狀況。隨後女傭返鄉休養數周，不料病情惡化送往醫院治療，手術期間不幸離世。警方追加3名涉案者謀殺罪，重新調查所有涉案人員，另設專案組追查涉事診所醫療責任。



拉合爾1名18歲女傭向警方報案，指數月前她遭到僱主的兒子和司機輪姦。（AI生成圖片）

18歲女傭報稱遭僱主兒子及司機輪姦 僱主隱瞞實情

據《DAWN》報道，拉合爾1名18歲女傭向警方報案，指數月前她遭到僱主的兒子和司機輪姦，而僱主為防止事件曝光引發警方調查，選擇隱瞞案情，未有幫助受害者。

服墮胎藥引併發症 私人診所手術引產死胎

女傭懷孕後服用墮胎藥墮胎，不料引發併發症，被送到賴溫德1家私人診所救治，並在該診所接受墮胎手術。醫生發現其腹中胎兒已死亡4至5個月，判定為嚴重情況。女傭之後回到家鄉休養數星期，病情卻急劇惡化，於5月23日被緊急送往拉合爾服務醫院搶救。

女傭懷孕後服用墮胎藥墮胎，不料引發併發症，被送到賴溫德1家私人診所救治。（AI生成圖片）

女傭手術中去世 警方增控3疑犯謀殺罪名

當時警方已根據女傭指控立案調查，將僱主、僱主兒子和司機列為疑犯。惟受害人於醫院接受手術期間不治離世，警察隨後對疑犯增控謀殺罪名。目前涉案司機已被扣留審查，僱主及其兒子獲准保釋。

警方重新調查涉案人員及私人診所醫生

偵查組接手查辦該案，重新調查所有涉案人員，包括已被排除嫌疑的家屬，現正等待死者驗屍報告出爐。警方另設專案組調查此前為受害者引產的私人診所，釐清醫護人員是否涉非法手術或是醫療疏忽。