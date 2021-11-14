沙特阿拉伯男僱主圖性侵女傭　粗暴摸胸觸下體　隱閉cam拍下罪證

外國社群網站近日瘋傳短片，指1名從非州肯亞到中東沙特阿拉伯工作的女傭長期受到僱主性侵，於是預先在房間架設好隱閉鏡頭，結果拍下僱主粗暴地企圖性侵她的片段。女傭其後再將短片上載到網上求救，隨即引起網民群情洶湧，要求當地警方拘捕施暴者。短片傳開後，警方回應指確認事件發生在今年9月，已經拘捕疑犯並進行調查。



沙特阿拉伯有男僱主被指性侵女傭，女傭在房間擺放隱閉鏡頭，終拍下事發經過，事件引起網民關注，要求嚴懲施暴者。（twitter「AlberKrikorian」短片）

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涉事短片近日在北非及中東社交網站瘋傳，可見對着房間的鏡頭一開始就拍到女傭躺在地毯上不斷掙扎，男僱主則以半站的姿勢用手觸碰其身體，更一度以自身重量將她壓在地上，令她難以反抗。僱主在侵犯過程中表現粗暴，強行用手觸及女傭的胸部、臀部及下體等部位，即使女傭一直將他推開或反抗，僱主仍對她上下其手。

女傭其後找到機會站起來，以較易發力的姿勢反抗，但僱主仍然未有收手，不斷從後熊抱，女傭則一直找機會脫逃。最後幾經辛苦，女傭找到空間轉身面向僱主，將他推走。女傭反抗過程期間，房內的吸塵機一直沒有關掉，發出強烈的噪音，短片亦都沒有錄到其他聲音。女傭確認自己安全之後，就坐在鏡頭前流淚痛哭，表情似乎感到十分委屈及傷心。

女傭將僱主推走之後，在鏡頭前面流淚痛哭。（twitter「AlberKrikorian」短片）。（twitter「AlberKrikorian」短片）

有指短片中的女傭是單親媽媽，短片拍攝時間是她正在工作時間，當時被僱主意圖強姦，只是最後女傭成功反抗。網民不斷分享短片，表示希望當地領袖可以介入事件，幫助這位女傭。沙特阿拉伯卡西姆（Al Qassim）警方證實事件，指已經拘捕片中男性，短片拍攝日期為今年9月，現正調查案中內情。

（綜合）