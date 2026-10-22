美婦涉度假村殺夫及3歲兒　退房前夕出事　揭擅掏空夫退休金玩3周

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）發生1宗家庭慘案。1名27歲女子涉嫌未經同意私自掏空丈夫的退休金，隨後帶著家人入住當地的大灰狼水上樂園度假村（Great Wolf Lodge）長達3星期。豈料在預定退房前1天，該名女子涉嫌在客房內持刀將丈夫及兒子雙雙刺斃，隨後割傷自己頸部及手腕自殘。涉事女子目前被羈押於門羅縣（Monroe County）懲教所，案件具體動機仍在調查中。



警方強調案件仍在調查中，家屬對預謀或財務安排的懷疑，仍有待法庭後續審理及裁斷。（Facebook@ Chaz Harrison）

訛稱送兒子聖誕禮物 臨時續住釀血案

綜合外媒報道，27歲被告梅塔莉卡（Metallica Rose Harrison）於2026年9月21日，帶丈夫查爾斯（Charles Harrison）及3歲兒子崔斯坦（Tristan）入住賓州大灰狼度假村（Great Wolf Lodge），她向家人宣稱，這是提早送給幼子的聖誕禮物。女疑犯一家人在10月5日辦理續住，將退房日期延長至10月13日。

豈料在預定退房前1天，該名女子涉嫌在客房內持刀將丈夫及兒子雙雙刺斃，隨後割傷自己頸部及手腕自殘。（Facebook@ Chaz Harrison）

當地警方表示，10月12日下午約3時13分接獲求救報案，指度假村客房內有女子情緒崩潰。警員與救護人員趕到現場後，發現查爾斯與3歲的崔斯坦雙雙倒臥血泊中，胸口有多處致命刀傷，當場已無生命跡象；而梅塔莉卡則左手腕與頸部受傷，隨後被送院救治。

家屬透露，案發前1天曾與梅塔莉卡視像通話，當時對方表現與平日無異，甚至還向家人表達愛意。（Facebook@ Chaz Harrison）

繼母透露：擅挪退休金裝修及度假

死者查爾斯的繼母艾波（April Thetga）事後透露，梅塔莉卡為了支付這趟高昂的度假費用以及家中廚房的翻修工程，事前未經同意便私自動用並掏空了查爾斯的退休金。艾波坦言，家人當時對這筆突如其來的財務決定感到十分不尋常，但由於款項已經被提出，親友亦無可奈何。

家屬透露，案發前1天曾與梅塔莉卡視像通話，當時對方表現與平日無異，甚至還向家人表達愛意。（Facebook@ Chaz Harrison）

艾波還透露，案發前1天曾與梅塔莉卡視像通話，當時對方表現與平日無異，甚至還向家人表達愛意，她回憶：

她說她非常愛我們，就跟她平常表現得一模一樣。

客房檢獲非酒店刀具 寓所檢走財務筆記

據《ABC News》報道，法庭文件顯示調查人員在度假村客房內找到2把涉案刀具，職員表示並非度假村提供。警方其後搜查一家人在托萬達（Towanda）的住所，帶走刀具、日記、財務筆記及電腦等物品，以進一步追查犯案動機和長時間入住度假村的原因。

警方強調案件仍在調查中，家屬對預謀或財務安排的懷疑，仍有待法庭後續審理及裁斷。（Facebook@ Chaz Harrison）

梅塔莉卡於10月13日提堂後不獲保釋，目前被羈押於門羅縣（Monroe County）懲教所。案件初步聆訊定於10月21日舉行。警方強調案件仍在調查中，家屬對預謀或財務安排的懷疑，仍有待法庭後續審理及裁斷。

（綜合）