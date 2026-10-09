美式中餐史：從《排華法案》合資開店換商人簽證　到左宗棠雞走紅

炒雜碎（Chop Suey）、左宗棠雞（General Tso's Chicken）幾乎是美式中菜的代名詞，但這些酸甜酥脆的菜式背後，承載的並非單純飲食文化，而是一段華人移民在極端排華年代的求生傳奇。美國公共媒體WHYY於10月5日推出《Delishtory》節目，梳理美式中餐發展史。



在19世紀《排華法案》的制度性打壓下，餐館經營成為華人突破移民限制、取得商人身份的重要出路。華人透過合資經營、輪流管理的方式留美謀生，賺錢接濟國內家人，並成功開創出獨樹一幟的美式中餐體系。



WHYY節目《Delishtory》

美國公共媒體WHYY於10月5日推出《Delishtory》節目，梳理美式中餐發展史。（《Delishtory》影片截圖）

《排華法案》夾縫求生 開餐館取得商人身份

19世紀中葉加州爆發淘金潮，吸引大批廣東華工赴美淘金養家。隨着華人社群形成，熟悉的飲食文化亦隨之落地生根。據美國國會圖書館（Library of Congress）檔案顯示，早期華人廚師靈活運用美國本地食材配合廣東烹調手法，推動中菜跨越華人社區，逐漸打入當地主流市場。

19世紀中葉加州爆發淘金潮，吸引大批廣東華工赴美淘金養家。（《Delishtory》影片截圖）

1882年美國通過《排華法案》（Chinese Exclusion Act），全面限制華工入境。（《Delishtory》影片截圖）

然而，中菜館發展的黃金期，卻正值美國制度性排華的最黑暗年代。1882年美國通過《排華法案》（Chinese Exclusion Act），全面限制華工入境。雖然法例豁免了商人及學生等類別，但審查極為苛刻。歷史學者Heather R. Lee建立的中餐館資料庫研究顯示，1915年紐約聯邦上訴法院的一項關鍵裁決改變了局勢：法庭判定符合特定條件的中菜館東主可取得「商人身份」及相關移民待遇，這項政策直接觸發華人投資飲食業的熱潮。

1882年美國通過《排華法案》（Chinese Exclusion Act），全面限制華工入境，但法例豁免了商人及學生等類別。（《Delishtory》影片截圖）

合資開店輪流管理 遠隔重洋接濟家鄉親友

不過，經營小店並不代表能自動獲得移民資格。Heather R. Lee在接受美國全國公共廣播電台（NPR）專訪時解釋，申請人必須是高級餐館的主要投資者，且須全職從事管理工作至少一年，其間嚴禁兼任廚師或侍應等體力勞動。為了突破限制，不少華人選擇合資開大店，輪流擔任管理職位，待取得商人身份後，再依法申請家眷赴美。中菜館在當時不僅是謀生工具，更是聯繫遠隔重洋家族的樞紐。

「雜碎」（Chop Suey）成功吸引非華人客群，成為當年不少中菜館的招牌菜。（《Delishtory》影片截圖）

破「炒雜碎」起源之謎 非李鴻章訪美臨時創作

要在大眾市場立足，菜式改良同樣至關重要。以肉類與蔬菜混炒的「雜碎」（Chop Suey），成為早期美式中餐的標誌。坊間盛傳雜碎是清朝重臣李鴻章於1896年訪美時，由隨行廚師臨時拼湊創作；但據《史密森尼雜誌》（Smithsonian Magazine）引述人類學者Bennet Bronson考證，該菜式早在1880年代已在美國出現，「李鴻章發明說」並無足夠歷史依據。炒雜碎這種結合本地食材與華人炒菜技巧的菜式，成功吸引非華人客群，成為當年不少中菜館的招牌菜。

以肉類與蔬菜混炒的「雜碎」（Chop Suey），成為早期美式中餐的標誌。（《Delishtory》影片截圖）

坊間盛傳雜碎是李鴻章於1896年訪美時，由隨行廚師臨時拼湊創作，但人類學家Bennet Bronson認為「李鴻章發明說」並無足夠歷史依據。（《Delishtory》影片截圖）

左宗棠雞：從台灣湘菜大師到美式甜辣炸雞

另一道全美爆紅的名菜「左宗棠雞」（General Tso's Chicken），則是經歷了從湖南、台灣到美國的跨地域演變。據美聯社報道，湘菜名廚彭長貴於1950年代在台灣創作此菜，並以同為湖南人的清朝將領左宗棠命名，並非湖南傳統家鄉菜。

左宗棠雞的原版口味偏向酸、辣、鹹。（《Delishtory》影片截圖）

《史密森尼雜誌》資料顯示，左宗棠雞的原版口味偏向酸、辣、鹹；1970年代該菜式在紐約風靡後，當地廚師王政庭（Tsung Ting Wang）應美國食客偏好，調高甜度並改用更酥脆的炸衣，演變成如今全美熟悉的金黃甜辣風味。彭長貴隨後赴美經營餐館，亦主動調整配方以迎合市場。

WHYY節目把美式中餐視為發展出自身特色的飲食文化。（《Delishtory》影片截圖）

從餐館的經營安排，到菜單上的材料和調味，這段歷史處處可見移民適應新環境的選擇。WHYY節目把美式中餐視為發展出自身特色的飲食文化；一碟左宗棠雞所承載的，既有華人廚師的手藝，也有他們在美國落腳、養家及經營生意的經歷。