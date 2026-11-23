河北發生1宗令人唏噓的兒童溺亡悲劇。當地2名10歲女童相約前往村內一處荒廢水塘邊玩耍期間，其中1名女童不幸失足落水。同行女童未有即時向附近村民呼救，反而在約半小時後獨自返回家中，並在死者母親上門尋人時否認曾與其同行。小禾失蹤近4小時後被村民發現溺斃於水塘中，死者家屬其後入稟法院，向同行女童及其監護人、當地村委會（負責管理村內事務的基層組織）提起民事訴訟，索償100萬餘人民幣（約117萬港元），目前棗強縣人民法院已立案。



涉事荒廢水塘水深約4至5米，周邊既無安裝防護欄杆，亦無設置任何安全警示標誌。（《紫牛新聞》圖片）

涉事荒廢水塘水深約4至5米，周邊既無安裝防護欄杆，亦無設置任何安全警示標誌。（「我們視頻」影片截圖）

涉事荒廢水塘水深約4至5米，周邊既無安裝防護欄杆，亦無設置任何安全警示標誌。（「我們視頻」影片截圖）

失足落水同伴未呼救 女童溺斃塘中

綜合《新京報》及《紫牛新聞》等內地傳媒報道，事發於2026年8月4日下午，衡水市棗強縣1名10歲女童小禾與同歲好友小安結伴到村內水塘邊玩耍，部分報道指2人相約前往釣魚。期間小禾不慎落水，朝岸上大喊「叫人去」，惟岸上的小安並未向外求救。

閉路電視畫面顯示，事發當日下午2名女童一同結伴出門。（「我們視頻」影片截圖）

當日下午，小禾母親發現女兒遲遲未歸，四處尋找，期間曾到小安家中詢問女兒下落，但小安當時聲稱並未與小禾同行。直至小禾失蹤近4小時後，村民才在該水塘內將她尋獲，救起後證實不治，已錯過黃金救援時機。

2名10歲女童相約前往村內一處荒廢水塘邊玩耍期間，其中1名女童不幸失足落水。圖為涉事水塘。（「我們視頻」影片截圖）

CCTV揭同伴獨自折返 疑因害怕隱瞞事實

為釐清事件經過，小禾家屬翻查村內一帶的閉路電視片段並報警求助。畫面顯示，事發當日下午2名女童一同結伴出門，而小安約半小時後獨自折返回家；此外，附近另有閉路電視的收音設備錄得女童呼救聲。

閉路電視畫面顯示，小安約半小時後獨自折返回家。（「我們視頻」影片截圖）

據《紅星新聞》消息，家屬報案後，當地派出所警員根據閉路電視畫面，向小安引導問話，小安始道出經過。她表示，當時目睹小禾落水後曾嘗試施救但不果，隨後因極度害怕，回家後不敢告知大人，亦未向他人求救。小安的父親接受傳媒訪問時亦證實此事。

涉事荒廢水塘水深約4至5米，周邊既無安裝防護欄杆，亦無設置任何安全警示標誌。（「我們視頻」影片截圖）

女童母諒解同伴年幼能力有限

小禾母親過去曾歷經7至8次流產才誕下女兒。儘管承受喪女之痛，她仍公開表示諒解「（小安）她是個小孩子，我們理解。她那麼小，沒有那個能力，她也可能是害怕」，坦言不希望年僅10歲的小安因此遭到網絡暴力。

儘管承受喪女之痛，小禾母親仍公開表示諒解，坦言不希望年僅10歲的小安因此遭到網絡暴力。（《封面新聞》圖片）

水塘附近有人家 女童父疑同伴袖手旁觀

不過，小禾父親馬先生接受訪問時指出，水塘幾十米外即有人家（《大觀新聞》評論則測算事發地距離最近住戶僅280米，步行約4分鐘），認為小安當時完全有條件跑去找大人求救，而非「當作什麼都沒發生回家」。

家屬向棗強縣人民法院入稟，將小安及其監護人、當地村委會列為共同被告。（「我們視頻」影片截圖）

家屬控告同伴及其監護人與村委會索償逾百萬

小禾家屬與小安家屬協商不果後，決定循法律途徑追究責任，於2026年11月向棗強縣人民法院入稟，將小安及其監護人、當地村委會列為共同被告，索償金額逾100萬人民幣（約117萬港元），法院已正式受理。

家屬索償金額逾100萬元人民幣。（「我們視頻」影片截圖）

據《紫牛新聞》披露的起訴狀內容，原告方提出2大核心理據：第一，小安作為同行夥伴，在危險發生時負有特定的救助義務，但她不僅未有呼救，反而在面對家長詢問時隱瞞真相，延誤搜救，存在重大過錯；第二，涉事荒廢水塘水深約4至5米，周邊既無安裝防護欄杆，亦無設置任何安全警示標誌或安排日常巡查，原告方指當地村委會作為該危險水域的實際管理人，未盡安全保障義務，應承擔相應責任。

涉事荒廢水塘水深約4至5米，周邊既無安裝防護欄杆，亦無設置任何安全警示標誌。（「我們視頻」影片截圖）

律師剖析家長監護與童伴救助義務

《封面新聞》引述律師林小明指出，未成年人的父母或監護人是兒童安全教育與日常看管的第一責任人，家長任由10歲女童在無成年人陪同下前往無防護的危險水域玩耍，本身存在嚴重的監護疏忽，在民事責任劃分中，

死者家屬或需自行承擔主要甚至絕大部分責任。

另一方面，《澎湃新聞》發表評論文章，從《中華人民共和國民法典》第19條關於限制民事行為能力人（8歲以上未成年人）的規定及過往司法判例切入，指出法律在衡量10歲兒童的救助義務時，劃出的是「力所能及的救助底線」，司法實踐中不會苛求未成年人冒險下水救人，但向近在咫尺的成年人呼救屬於其認知與體能範圍內的舉動。