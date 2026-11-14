重慶2歲半女童獨留在家！睡醒尋親2樓護欄間隙墮樓　奇蹟僅受輕傷

【#2歲女童獨自在家從2樓陽台墜落#】近日內地社交平台流傳1宗幼童墮樓意外，引發民眾廣泛關注。重慶1名2歲半女童因家人外出工作被獨留在家，睡醒後因感到驚慌，哭著跑到露台尋找親人，其間不慎從2樓護欄的間隙直墮地面。幸好當時在附近務農的祖母聽到哭聲即時趕回，隨即聯絡女童母親，將女童送院檢查，證實僅受皮外傷。女童母親事後受訪時坦言，希望藉此提醒廣大家長照顧幼童時切勿大意，不要獨留兒童在家。兒科急診專家警告，兒童從高處落地時切忌劇烈搖晃，應立即致電急救電話求救（香港慣用：致電999報警召救護車；內地：撥打120急救電話）。



2歲半女童被獨留在家，睡醒後哭著跑到露台尋找親人，不慎從2樓護欄的間隙墮落地面，其後由趕返家的母親抱着送院。（《點時新聞》影片截圖）

女童送往醫院進行全身詳細檢查，證實僅受皮外傷，身體並無大礙。（《點時新聞》影片截圖）

母親上夜班祖母務農 女童獨留在家尋親出事

據內地媒體《點時新聞》報道，事發於11月10日早上，女童母親劉女士因剛上完夜班未能留在寓所，而負責照顧女童的祖母亦一早出門下田幹活，留下2歲半女童在家中睡覺。未料女童醒來後發現屋內空無一人，隨即哭喊着四處尋找大人，並走到2樓露台張望。

雖然該露台早已安裝防護欄杆，但由於欄杆之間的空隙較寬，體型嬌小的女童竟直接從護欄間隙鑽出，隨即從2樓直墮地面。幸祖母當時就在寓所附近，聽到孫女的哭聲後立即折返查看，並聯絡女童母親回家，迅速將女童送往醫院進行全身詳細檢查。經醫生診斷，女童奇蹟地僅受皮外傷，身體並無大礙。



雖然露台早已安裝防護欄杆，但由於欄杆之間的空隙較寬，體型嬌小的女童竟直接從護欄間隙鑽出，隨即從2樓直墮地面。（《點時新聞》影片截圖）

祖母當時就在寓所附近，聽到孫女的哭聲後立即折返查看。（《點時新聞》影片截圖）

女童由趕返家的母親送往醫院進行全身詳細檢查，幸證實僅受輕傷。（《點時新聞》影片截圖）

家長勿獨留幼童在家 家居護欄設計存盲點

事件中劉女士對幼童的照護安排，反映出基層家庭在生計與育兒之間的現實難題，母親需輪值夜班，祖母則須兼顧農務，成人並非刻意疏忽照顧。劉女士接受媒體簡短訪問時，語重心長地向其他家長發出呼籲：「看孩子一定要留心，不能大意，時刻注意安全。」

這宗事件雖僥倖未有釀成重大傷亡，但已再次引發公眾對家居兒童防護設施的討論。一般住宅的露台護欄多以成年人身高及體型作為安全參考，對於2至3歲、具備跑動能力但缺乏危險意識的幼兒而言，過寬的欄杆間隙反而成為致命隱患，幼童在情緒慌張時極易從縫隙中鑽出。

經醫生診斷後，證實女童身體並無大礙。（《點時新聞》影片截圖）

經醫生診斷後，證實女童身體並無大礙。（《點時新聞》影片截圖）

女童檢查報告顯示，頭部CT平掃未見明顯外傷性改變。（《點時新聞》影片截圖）

兒科急診專家示警：高處墜落切忌劇烈搖晃

兒科急診專家特別提醒，幼童若不幸自高處墮下，即便表面看似僅輕微擦傷且神智清醒，家長亦絕不可掉以輕心。高處墜落造成的傷勢，極易引發隱匿性顱內出血、肝脾破裂或脊柱微骨折，受傷後數小時至24小時內均屬危險期。若發生意外，切忌在未評估頸椎狀況下劇烈搖晃或抱起幼兒奔跑，應立即致電急救電話，並在送院後持續嚴密監測孩子是否有嗜睡、嘔吐或精神萎靡等延遲性內傷徵兆，盡力確保兒童安全。

