科技園區科企AI水箱清潔機械人　首個跨部門公私營合作成功案例

現時大廈洗水箱，每次需動用數名工人耗時約半日，而工人進入密閉空間長時間工作存在風險。為此香港科技園公司園區科企、InnoHK 創新香港研發平台旗下的香港智能建造研發中心（HKCRC）成功研發「人工智能水箱清潔機械人」，其AI系統能辨識髒污並自動清潔，操作人員只需在水箱外利用平板電腦操作，比以往更安全快捷和節省人手。

項目由建築署、機電工程署、房屋署、香港智能建造研發中心、香港房屋協會及科技園公司攜手促成，是全港首個跨部門公私營合作的相關應用成功案例，並於第51屆日內瓦國際發明展奪得金獎。

負責研發的香港智能建造研發中心副主任梁浩博博士表示，研發過程需要多次實地考察和現場測試機械人，幸得科技園協助與政府部門聯繫，安排場地和分享經驗，大大加速研發過程，令技術有望更快推出市面正式應用，而科技園所發展的蓬勃創科生態圈有助科研應用落地。



香港智能建造研發中心副主任梁浩博博士 (左) 及高級產品經理陳威霖 (右)。（鄧倩螢攝）

人工智能水箱清潔機械人約20公斤重，體積與登機小型行李箱相若，設有水中清潔和排水清潔兩大模式，充電後可連續使用7小時。水中清潔時，機械人會在水中自動導航，並利用浮力刷洗墻面、水綫及地面，透過前方鏡頭利用AI系統辨識髒污，並以滾刷清潔水箱；而排水模式時機械人會利用兩側履帶移動，並可加裝高壓水槍，為水箱作深層清潔和消毒。

梁浩博博士表示，這是全球首部能兩棲自動運作的清潔水箱機械人，為了令機械人能實際應用，團隊成員需考取密閉空間核准工人證明書，實地視察和親身清潔水箱。

比人手清潔水箱快 大大減低意外風險

他指出，現時每次洗水箱約需3小時，工人事前需花一至兩小時做足安全措施後，才能正式進入屬密閉空間的水箱工作，採用AI水箱清潔機械人則可節省進入密閉空間前的準備工作時間，而工人只需在水箱外用平板電腦監察和操控機械人，大大減低意外的風險。

加上機械人會利用AI系統判別髒污和清潔後的成果，有助確保水箱清潔，更有效保障市民食水安全。

實地測試成研發最大挑戰 科技園助科企聯繫政府部門提供協助

談及研發過程中的最大挑戰，梁博士認為是尋找實境場地考察和測試機械人。一方面他們需尋找不同類型、大小的水箱做測試，確保機械人能在現實應用，再加上大廈每三個月才清潔一次水箱，因此需要尋求不同政府部門或機構協助，「例如政府機構、私人公司、清潔公司都要聯絡，要肯提供水箱我們試，測試完分析再改再試」。

他特別感謝科技園為他們協調多個政府部門提供協助，令研發時間由原本需時兩年大大縮減至一年，而各政府部門亦為項目提供各種支援。例如建築署推動技術融合及提供實境測試；機電工程署利用「機電創科網上平台」，整合各方需求並進行配對，協助投入實際應用；房屋署提供屋邨作試驗場地，以及香港房屋協會在研發初期，分享前線清潔水箱的實例與痛點等。

全港首個跨部門公私營合作成功案例 項目榮獲日內瓦國際發明展金獎

香港智能建造研發中心（HKCRC）成功研發「人工智能水箱清潔機械人」，更於第51屆日內瓦國際發明展奪得金獎。

項目為全港首個跨部門公私營合作的相關應用成功案例，更於第51屆日內瓦國際發明展榮獲金獎。建築署總物業事務經理劉卓傑先生表示，為配合國家「十五五」規劃與智慧城市方針，建築署以「AI+」將人工智能融合樓宇維護，這設計除提升效率與節省成本，更減少人手進入密閉空間的風險，做到「早發現、早預防、早維修」，以保障公共設施質素。

機電工程署總工程師賴震暉先生表示很高興署方能透過『機電創科網上平台』整合各方需求促成配對，並透過多方協作成功研發，既提升職安水平，也能優化工序。房屋署物業管理總經理李蒞女士稱，期望技術成熟後，能提高清洗水箱效率並縮短停水時間，減少對居民的日常影響，從而提供更優質、穩定的居住環境。

香港房屋協會（房協） 總經理（保養）張仁貴先生表示，透過分享清潔水箱的痛點，房協協助研發團隊精準掌握前線需求，成功研發出能提升職安健、保養及營運效率的項目，攜手推動房地產科技與智慧社區的發展。

香港科技園公司策略夥伴及客戶管理總監溫寶玲表示，項目體現園區企業與公私營機構攜手協作的成果，亦非常高興見證這項目奪得國際獎項，充份展現香港具備世界級的研發實力，能夠解決真實行業挑戰，並對業界帶來影響力和創造可量化的價值。

科技園創科生態圈蓬勃 有助科企將項目商業化

梁浩博博士感謝科技園公司協助聯繫政府部門提供機械人測試場地，大大縮減研發時間，同時認為科技園公司推動的蓬勃創科生態圈有助科研落地。（鄧倩螢攝）

梁浩博博士表示，創科不能單單只有研發者，還需要不同持份者、資金、人才等配合，認為科技園公司推動的創科生態圈，將最好的資源匯聚在一起，「科技園是一個創科生態圈，對我們研發工作有好大幫助。一個科研項目需要有上下游的供應鏈，做機械人還有其他技術問題，生態圈內有不同的夥伴就可以協助解決到這些挑戰」。

展望將來，梁博士表示期望項目將會商業化並推出市場，目前未決定商業模式，未來希望有更多公私營機構測試並使用，令機械人可以進一步優化，切實幫助業界減輕成本，保障工人工作安全。