騰訊雲攜手UXSoft推動鴻福堂智慧零售轉型　實時監控庫存靈活促銷

隨着社會變遷及科技發展，零售業亦面對智慧轉型的需要。騰訊旗下雲業務品牌騰訊雲聯同專注於零售數碼轉型的解決方案供應商優軟國際有限公司（UXSoft）合作，攜手推動鴻福堂大規模智慧零售轉型。方案採用騰訊雲的算力、網絡安全服務和基礎設施服務（IaaS）作後台，配合UXSoft POS 系統，將鴻福堂原本分散的零售管理、營銷策略管理、會員管理、庫存管理系統，轉化成全實時的綜合管理中心，一次過解決各個痛點，同時引入 AI 分析業務，自動化部份營運管理，成為騰訊雲 AI Agent（代理人工智能）在香港的首個落地零售案例。



舊時代零售業痛點：系統分散難分析 營銷策略單一

鴻福堂集團控股有限公司行政總裁兼執行董事司徒永富博士指出，是次智慧零售轉型，希望有助公司節省人手及時間進行數據分析，釋放時間進行營運決策討論，並幫助公司完成了提升客戶關係管理的目標。

創立於 1986 年的鴻福堂是有 40 年歷史的健康飲食產品本地品牌，在香港擁有過百間門市，按零售網絡計算是全港最大的中式草本產品零售商。

鴻福堂集團控股有限公司行政總裁兼執行董事司徒永富博士表示，鴻福堂零售網絡龐大，企業在營運上遇到諸多挑戰，必須以科技作為對症下藥的方案。他指出，現時集團銷售、庫存、客戶關係等系統各自獨立運作，需要大量人手和時間整合及分析零散的數據，分析結果亦未能提供有助決策的深度洞見，十分依賴少數擁有豐富銷售經驗的管理層作決策。

司徒博士舉例，鴻福堂旗下每間門市的顧客群都不同，過去受技術所限只能採取統一的銷售策略，但隨着市場需求變得個人化，不能沿用一刀切的銷售策略，需要引入新的技術提升營銷策略的精準度。

UXSoft：實踐「四合一實時管理」 騰訊雲提供安全及穩定配套

UXSoft Global Limited 首席營運官盧紹基先生指出，現階段已經成功協助鴻福堂將多個營運系統整合，轉化為一套綜合管理系統。

UXSoft Global Limited 首席營運官盧紹基先生表示，因應鴻福堂的營運痛點，是次聯同騰訊雲提供的AI智慧零售轉型方案，重點之一是將鴻福堂多個原本互不相連的營運系統，包括零售管理、營銷策略管理、會員管理、庫存管理等，一併遷移到騰訊雲，並以 UXSoft 的 UXRetail 系統整合，轉化成一套綜合管理中心。

現時，鴻福堂可以一站式實時監控集團所有數據，毋須再靠人手收集、整合和分析，過去需要滯後一天的庫存數據亦升級成實時數據，可以即時為各門店調貨及補貨。UXRetail 系統亦設有靈活的銷售引擎，期望可協助鴻福堂能夠即時調整銷售優惠，以至將原本需要手動操作的促銷及會員獎勵變成自動化。

盧紹基又提到，現時 UXSoft 提供鴻福堂使用的AI代理，主要覆蓋業務分析及深度會員分析。以業務分析為例，管理層可以使用 AI 代理，隨時隨地以一個提示詞 (Prompt) 便能在短時間內完成業務分析。深度會員分析方面，AI代理會分析會員消費行為，從而生成營銷或促銷策略。

不過鴻福堂擁有龐大銷售網絡，涉及大量機密銷售數據和會員資料，而且系統每分每秒都有大量數據存取，必須確保系統安全和穩定。盧紹基表示，UXSoft 於規劃方案時已考慮相關需求，所揀選的雲端平台需具備足夠的算力，更要有優秀及可靠的網絡安全技術，而騰訊雲正是首選。

盧紹基解釋，騰訊雲算力強大足以支撐鴻福堂實現 AI 落地，以 AI 分析銷售數據、深度剖析會員行為，加上近年很多政府部門及非營利機構都將系統遷移到騰訊雲，亦使團隊深信騰訊雲的網絡安全技術。

AI 應用覆蓋前線、後台、管理層 兼顧安全性與管治

騰訊雲港澳總經理蔡毅海先生指出，是次智慧零售轉型期望能令鴻福堂提供更流暢的服務、更貼心的優惠，以及更新鮮的產品，讓廣大的香港消費者受惠。

騰訊雲港澳總經理蔡毅海先生表示，騰訊體系於過去廿多年間，一直營運着多達 14 億用戶的微信，更是全球最大的遊戲網絡生態營運商。在重要日子可以有數以億計的併發流量，但系統絕對不會因此變慢、死機、甚至是丟失數據。一直以來騰訊從中累積大量實戰經驗，確保系統的穩定性、擴展性及安全性，「這些不是在書本上得來的理論，而是實實在在，在戰場上打出來的」，現在騰訊就將經驗應用在不同行業的客戶身上，幫助客戶建立穩健的數碼基礎。

蔡毅海指出，智慧零售轉型並非單純加裝數部 POS 機或開發新 App。以鴻福堂為例，集團透過騰訊雲的 Agent Development Platform（ADP），打通各個原本各散東西的獨立系統，再利用最先進的 AI 技術進行分析，幫助企業節省時間及成本之餘，亦提高了生意的轉化率。他表示，ADP 是專門為企業設計，所有給予 Agent 的指令及回答都有完整的日誌紀錄，並可透過權限設定，限制部門及用戶只能存取工作所需的數據，管理層亦可以適時監察 Token 用量，以控制成本及規劃、審計。

後台管理方面，AI 可以自動監察庫存，留意哪類貨品最好賣，提醒補貨避免缺貨，或是提示個別貨品銷情不佳，有囤積過期的風險。管理層需要獲取數據時，亦不再需耗費人手和時間整合不同系統數據製作報告，只需要向 AI 提問，短時間內就可以得到答案，提升決策速度。

Pain Point 變 Gain Point 訓練 AI 成高級管理層之一

是次智慧零售轉型的成功，一方面有賴鴻福堂對騰訊雲及 UXSoft 的信任與支持，及對應用 AI 的決心及視野，騰訊雲與 UXSoft猶如同一間公司的形式緊密合作，發揮協同效應，確保方案得以落地並順暢推行。

引入騰訊雲及UXSoft提供的智慧零售轉型方案後，鴻福堂營運全面提升。司徒博士指期望未來同事毋須再花大量時間整理和分析資料，而是使用 AI 分析公司的庫存損耗、人手安排，以至預測未來天氣、假期對銷售的潛在影響，釋放時間和人手專注商討解決方案和營運決策。

銷售策略方面，期望全方採用AI可幫助鴻福堂將全線門市精準分類，並根據分類套用不同銷售策略，銷售策略更針對個別門市顧客，提升生意的轉化率。另外，鴻福堂一直希望加強客戶關係， AI 的出現有助鴻福堂深度認識每一個客戶，提升與顧客的互動。

司徒博士表示，未來集團將持續培訓 AI 代理人，讓其從單純的助手逐步成長為熟悉鴻福堂顧客需求、商業規模及店舖網絡的智慧夥伴，協助團隊推動合適方案，進一步提升服務水平。

騰訊雲：是次案例為香港智慧零售樹立良好標準

是次智慧零售轉型方案能夠取得成功，原因之一是鴻福堂的管理層相當有承擔，具備轉型的決心和視野，以及清晰的需求和目標，並得到團隊大力支持，加上騰訊雲與 UXSoft 深度合作，令計劃得以成功。

蔡毅海認為，是次案例展示了 AI 技術在零售業的應用潛力，期望未來有更多合作伙伴，將成功模式複製到其他行業，為香港的企業在 AI 時代突圍而出。 盧紹基亦指 UXSoft 專注於零售管理系統，並眾多知名零售企業採用，深明行業需求，加上公司堅持創新，使得鴻福堂成為騰訊雲的 AI Agent 首間在香港落地的公司。