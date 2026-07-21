7.25創賽香港站初賽 一同見證創新隊伍同台競技

由北京大學滙豐商學院及劍橋大學嘉治商學院主辦，《香港01》作為承辦單位的【北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2026 — 香港分站賽】初賽路演將於2026年7月25日假元朗朗壹廣場舉行，誠邀投資者、企業家及業界人士親臨現場觀賽，發掘具潛力的創新創業項目。



【北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2026 — 香港分站賽】

主辦單位：北京大學滙豐商學院｜劍橋大學嘉治商學院

承辦單位：《香港01》

全力支持：龍豐集團｜Sino Group 信和集團｜華盛証券

場地贊助：朗壹廣場



初賽路演活動詳情：

日期：2026年7月25日（星期六）

時間：上午10時 至 晚上6時

地點：朗壹廣場 One North（元朗康業街8號）

「北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2026」是極具影響力的創新創業賽事之一，由北京大學滙豐商學院（PHBS）與劍橋大學嘉治商學院（CJBS）於2020年聯合創辦。賽事至今已舉辦至第六屆，累計吸引來自全球7個國家及地區、超過2,300個創新項目參賽，賽後項目融資總額更突破10億元人民幣，充分展現其在推動創新落地與資源連結方面的卓越成效。

專業評審陣容公開

是次初賽路演邀請了多位來自學術界、投資界及創科界的專家擔任評審，以專業、客觀的視角為參賽項目進行全方位評核。

公開組評審：

水志偉先生 — 團結香港基金副總裁 兼 公共政策研究院執行總監

陳英偉教授 — 香港大學 理學院生物科學學院 助理教授

馬學泓先生 — 海闊天空創投 董事總經理

（排名不分先後）

大專組評審：

唐志鴻博士 — 物流及供應鏈多元技術研發中心 總監 及 首席科學主任 - 研究及技術開發（系統）

吳頴鋒博士 — 香港中文大學 管理學系高級講師、創業研究中心執行主任、家族企業研究中心執行主任

葉文瀚博士 — 亞洲行銷科技協會 主席

（排名不分先後）

北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2026 - 香港分站賽時間表

香港分站賽之重點日程：

報名階段：2026年6月30日或之前（已截止）

初賽路演：2026年7月25日（星期六）

《香港01》STEAM+01 Bootcamp 加速營：2026年8月

決賽作品提交：2026年9月初

香港站決賽及頒獎禮：2026年9月末

全球總決賽 (深圳舉行)：2026年12月

創業項目如何突圍打動投資者？初賽路演評分準則解析

公開組及大專組評審準則：

10% - 市場狀況

清晰界定目標客群與市場痛點，評估市場規模與趨勢，並分析競爭差異以驗證項目可行性。

20% - 解決方案

解決方案是否具備技術創新以應對市場痛點，並評估其可行性、易用性與顯著價值。

25% - 商業模式

明確收入來源、成本結構與定價策略以確保盈利，規劃市場推廣與銷售渠道，並建立關鍵合作關係以支持業務運營。

25% - 增長潛力

是否具備清晰的發展藍圖，並確保業務模式能快速複製以應對市場擴張。

20% - 執行能力

核心成員是否具備相關專業背景與經驗，並能展現執行力與團隊協作以實現目標。

【支持機構】

- Alibaba Entrepreneurs Fund 阿里巴巴創業者基金

- Angel Investment Foundation 天使投資基金會

- Asia MarTech Society 亞洲行銷科技協會

- Beyond Ventures 海闊天空創投

- Data & AI Literacy Association 數據及人工智能素養協會

- Federation of Hong Kong Industries 香港工業總會

- Hong Kong Association of Interactive Marketing 香港互動市務商會

- Hong Kong Computer Society 香港電腦學會

- Hong Kong General Chamber of Young Entrepreneurs 香港青年創業家總商會

- Hong Kong Information Technology Federation 香港資訊科技商會

- Hong Kong Information Technology Joint Council 香港資訊科技聯會

- Hong Kong Technology Advancement Group 香港科技創新促進組（「HKtag」）

- IAB Hong Kong

- Our Hong Kong Foundation 團結香港基金

- Smart City Consortium 智慧城市聯盟

- The Chinese General Chamber of Commerce, Hong Kong 香港中華總商會

- The Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong 香港中華廠商聯合會

- The Institute of Artificial Intelligence 香港人工智能學會

（名單持續更新中）