7.25創賽香港站初賽 一同見證創新隊伍同台競技
由北京大學滙豐商學院及劍橋大學嘉治商學院主辦，《香港01》作為承辦單位的【北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2026 — 香港分站賽】初賽路演將於2026年7月25日假元朗朗壹廣場舉行，誠邀投資者、企業家及業界人士親臨現場觀賽，發掘具潛力的創新創業項目。
【北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2026 — 香港分站賽】
主辦單位：北京大學滙豐商學院｜劍橋大學嘉治商學院
承辦單位：《香港01》
全力支持：龍豐集團｜Sino Group 信和集團｜華盛証券
場地贊助：朗壹廣場
初賽路演活動詳情：
日期：2026年7月25日（星期六）
時間：上午10時 至 晚上6時
地點：朗壹廣場 One North（元朗康業街8號）
「北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2026」是極具影響力的創新創業賽事之一，由北京大學滙豐商學院（PHBS）與劍橋大學嘉治商學院（CJBS）於2020年聯合創辦。賽事至今已舉辦至第六屆，累計吸引來自全球7個國家及地區、超過2,300個創新項目參賽，賽後項目融資總額更突破10億元人民幣，充分展現其在推動創新落地與資源連結方面的卓越成效。
專業評審陣容公開
是次初賽路演邀請了多位來自學術界、投資界及創科界的專家擔任評審，以專業、客觀的視角為參賽項目進行全方位評核。
公開組評審：
水志偉先生 — 團結香港基金副總裁 兼 公共政策研究院執行總監
陳英偉教授 — 香港大學 理學院生物科學學院 助理教授
馬學泓先生 — 海闊天空創投 董事總經理
（排名不分先後）
大專組評審：
唐志鴻博士 — 物流及供應鏈多元技術研發中心 總監 及 首席科學主任 - 研究及技術開發（系統）
吳頴鋒博士 — 香港中文大學 管理學系高級講師、創業研究中心執行主任、家族企業研究中心執行主任
葉文瀚博士 — 亞洲行銷科技協會 主席
（排名不分先後）
北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2026 - 香港分站賽時間表
香港分站賽之重點日程：
報名階段：2026年6月30日或之前（已截止）
初賽路演：2026年7月25日（星期六）
《香港01》STEAM+01 Bootcamp 加速營：2026年8月
決賽作品提交：2026年9月初
香港站決賽及頒獎禮：2026年9月末
全球總決賽 (深圳舉行)：2026年12月
創業項目如何突圍打動投資者？初賽路演評分準則解析
公開組及大專組評審準則：
10% - 市場狀況
清晰界定目標客群與市場痛點，評估市場規模與趨勢，並分析競爭差異以驗證項目可行性。
20% - 解決方案
解決方案是否具備技術創新以應對市場痛點，並評估其可行性、易用性與顯著價值。
25% - 商業模式
明確收入來源、成本結構與定價策略以確保盈利，規劃市場推廣與銷售渠道，並建立關鍵合作關係以支持業務運營。
25% - 增長潛力
是否具備清晰的發展藍圖，並確保業務模式能快速複製以應對市場擴張。
20% - 執行能力
核心成員是否具備相關專業背景與經驗，並能展現執行力與團隊協作以實現目標。
【支持機構】
- Alibaba Entrepreneurs Fund 阿里巴巴創業者基金
- Angel Investment Foundation 天使投資基金會
- Asia MarTech Society 亞洲行銷科技協會
- Beyond Ventures 海闊天空創投
- Data & AI Literacy Association 數據及人工智能素養協會
- Federation of Hong Kong Industries 香港工業總會
- Hong Kong Association of Interactive Marketing 香港互動市務商會
- Hong Kong Computer Society 香港電腦學會
- Hong Kong General Chamber of Young Entrepreneurs 香港青年創業家總商會
- Hong Kong Information Technology Federation 香港資訊科技商會
- Hong Kong Information Technology Joint Council 香港資訊科技聯會
- Hong Kong Technology Advancement Group 香港科技創新促進組（「HKtag」）
- IAB Hong Kong
- Our Hong Kong Foundation 團結香港基金
- Smart City Consortium 智慧城市聯盟
- The Chinese General Chamber of Commerce, Hong Kong 香港中華總商會
- The Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong 香港中華廠商聯合會
- The Institute of Artificial Intelligence 香港人工智能學會
（名單持續更新中）