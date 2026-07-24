恒生科技園和富培育綠色領袖　週一、二中環街市設免費創科工作坊

全球正積極推動可持續發展，為鼓勵香港青年啟發創意，為環保出謀獻策，在恒生銀行（恒生）全力支持下，香港科技園公司聯同和富社會企業（和富）合辦「Future Ecopreneur Programme」，成功培育超過50支「Ecopreneurs」（綠色創科方案）及「Eco-pilots」（社會創新方案）青年團隊。



為了讓公眾親身感受參加隊伍的創意，將於7月27至28日在中環街市舉辦成果展示日（Demo Day），當日除有青年團隊的創新方案展覽、經驗分享及AI拍照互動體驗外，更設有免費環保DIY工作坊，十分適合家長帶同子女或青年朋友一同參與。



Future Ecopreneur Programme成果展示日歡迎公眾參加 設免費綠色工作坊製浴球為了讓公眾親身感受參加隊伍的創意及香包

成果展示日設有「DIY 泡泡浴球工作坊」和「DIY 療癒香包工作坊」兩個工作坊，歡迎6歲或以上人士預先登記報名。「DIY 泡泡浴球工作坊」將由綠色科技初創團隊，教授參加者親手製作純天然原料的泡泡浴球。

至於「DIY 療癒香包工作坊」則由自本地手工製香品牌導師，帶領參加者自選不同材料和布袋款式，製作屬於自己獨一無二的香包。 工作坊名額有限，歡迎即場登記參與！

Future Ecopreneur Programme助參賽團賽隊 向成為綠色企業家之路邁進

「Future Ecopreneur Programme」旨在提供一個將環保理念轉化為實際行動的平台，並分三階段提供培訓，包括認知課程和主題式訓練，參加者更有機會參與海外和大灣區生態遊，到訪應對氣候挑戰較先進的國家和地區學習。

項目亦聚焦於社區實踐，透過社區夥伴及行業專家組成的協作網絡，協助參賽團隊將綠色及可持續發展的倡議帶進社區，為社會及環境帶來正面改變。優勝隊伍有機會獲得初始啟動資金、以及參與多項孵化支援計劃的資格，累積實戰經驗，向成為綠色企業家之路邁進。今屆不少方案均針對香港本土住屋與環境保護痛點，提出實用性綠色科技發明。

天然驅蟲驅鼠磚助公屋長者改善生活環境獲榮譽大獎

Herbal Resilience Refills團隊為助居於舊式公屋的長者解決蟲鼠滋擾，研發出「Herbal Resilience Refills」天然驅蟲驅鼠磚，於比賽中獲得榮譽大獎。團隊成員施衍良表示，參賽獲大會配對NGO協助實地了解情況，有助研發。（鄧倩螢攝）

現時不少長者居住於舊式公屋，家居飽受蚊蟲、老鼠滋擾，而且這些害蟲更會傳播疾病，對抵抗力較弱的長者構成健康威脅。目前坊間主要以化學殺蟲劑滅蟲，但使用時需注意通風，而且每支殺蟲劑費用昂貴、包裝不環保。

由施衍良帶領的 Herbal Resilience Refills團隊針對上述痛點，研發天然驅蟲驅鼠磚，於比賽中獲得榮譽大獎。產品採用玉桂、尤加利葉、薑黃等天然成分的粉劑，加入黑水虻油與蜂蠟製成，並已通過 FT50 測試，可於七分鐘內驅離超過五成害蟲，覆蓋範圍約 50 呎，效力持續三至六個月，而且人寵無害，日後預計售價約 45 元，比使用化學殺蟲劑便宜。

施衍良表示，天然驅蟲驅鼠磚，由天然材料製成，成本亦比一般化學殺蟲劑低。（鄧倩螢攝）

他表示，過去曾嘗試研發同類產品，但最終未有推出市面，而今次比賽題目之一是「舊式公屋長者面對害蟲滋擾」，正符合他們過往研發方向。加上大會為參賽隊伍配對香港仔坊會，可協助安排探訪獨居長者，以及邀請他們試用產品並給予意見；亦有業界專家擔任導師提供研發意見，遂決定參賽。

他透露，收集長者試用意見過程中，多名長者關心驅蟲驅鼠磚的氣味會否影響寵物，助他們優化產品，而導師亦在生產方和配方上給予專業意見。對於奪得大獎，他表示感到十分鼓舞，未來計劃與社企協作生產天然驅蟲驅鼠磚，預計10月正式推出市面造福市民和長者。

施衍良表示，未來將與社企合作生產天然驅蟲驅鼠磚，預計今年10月推出市面。（鄧倩螢攝）

三合一裝置除濕機 助劏房住戶改善極端濕熱居住環境

Co-Breeze 團隊成員周汶樂（左）、許景淘（右）與另一成員吳詠恩，為探討劏房戶居住環境而參賽，經大會配對NGO和導師協助下，提出設計三合一除濕機助劏房戶應對濕熱居住環境，獲得社會影響力獎（Eco-pilot 組別）。（鄧倩螢攝）

香港另一居住環境挑戰是劏房空間狹小，而且欠缺窗戶通風不足，導致室內潮濕、氣溫過高，容易滋生黴菌影響健康。即使開冷氣、抽濕機可解決問題，但高昂的電費往往令住戶卻步。

由周汶樂、許景淘、吳詠恩組成的Co-Breeze 團隊，為深入了解劏房居住環境而參賽，獲大會配對基督教香港信義會的北區青少年中心。中心安排團隊走訪劏房、鐵皮屋實地考察和試用產品，提出逆向改裝水冷風扇為三合一除濕機，助劏房戶應對濕熱居住環境，獲得社會影響力獎（Eco-pilot 組別）。

Co-Breeze 團隊的三合一除濕機，由體積細小的方型水冷風扇改裝而成，圖中藍色的為二氧化矽作為吸濕材料，可多次重複使用。（鄧倩螢攝）

三合一除濕機機由體積細小的方型水冷風扇改裝而成，採用可重複使用的二氧化矽作為吸濕材料，具備吸濕、通風、降溫功能，耗電量低適合狹小家居使用。團隊表示，大會配對導師從技術角度與市場定位給予專業意見，協助他們從無到有研發產品，未來希望進一步提升產品外觀與效能，把產品顧客對象擴展至小型家居住戶。

AI無人機改變海岸清潔模式

EcoWing憑智能清潔海岸方案，以無人機高空巡邏海岸線，利用鏡頭配合AI人工智能偵測廢物，奪得社會影響力獎。 圖為團隊代表吳天越。（鄧倩螢攝）

社會影響力獎（Ecopreneurship 組別）得主 EcoWing ，憑智能清潔海岸方案，以無人機高空巡邏海岸線，利用鏡頭配合AI人工智能偵測廢物，並裝備重量約45克的機械爪清理廢物。

團隊代表吳天越表示，現時香港依賴人手清理海岸線上的固體廢物，效率低且耗時，亦難以覆蓋地勢險峻難以前往的區域，因此一年前已研究如何借助科技清潔海岸，而比賽與他們的構思相符並提供充足支援，決定參賽認真推動項目。

圖中的機械爪僅重約46克，能配合無人機及AI智能鏡頭，以及AI系統，協助清理海岸廢物。（鄧倩螢攝）

他表示，參賽後透過大會安排的工作坊、培訓及海外生態考察，進一步完善方案，而計劃營造的創新氛圍與相關支援，亦協助他們從『學生項目』思維轉向商業化視角，未來計劃成立公司，積極尋求更多合作機會，把智能海岸清潔技術真正落地。

輕量化環保沙包提升社區防災能力

香港高等教育科技學院學生黃國臻（右），在學院建造、環境及工程學系助理教授曾志榮博士工程師（左）及其他導師指導下，研發出 Smart Eco-Sandbag，並奪得Eco-pilot 組別創新獎。（鄧倩螢攝）

面對頻繁暴雨、颱風襲港等極端天氣，社區防災能力也須借助科技提升。現時社區以沙包防洪，但所使用的河沙會破壞河床生態環境，而且重量沉重難以搬運。

香港高等教育科技學院（THEi 高科院）綠色工程與可持續發展（榮譽）理學士課程學生黃國臻、周安生及何俊傑在學院導師指導下，研發出 Smart Eco-Sandbag，並奪得創新獎（Eco-pilot 組別）。他表示，新型沙包以廢棄輪胎、混凝土等建築廢料為填充物，擋水效果與傳統沙包相若、重量卻輕約 25%，比傳統沙包更環保、更容易使用，有助提升防災能力。

新型沙包以廢棄輪胎、混凝土等建築廢料為填充物，擋水效果與傳統沙包相若、重量卻輕約 25%，比傳統沙包更環保。（鄧倩螢攝）

導師之一THEi 高科院建造、環境及工程學系助理教授曾志榮博士工程師表示，團隊在實驗室曾進行多項擋水測試，證實效能與傳統沙包相若。透過比賽他們獲香港紅十字會協助，親身走訪薄扶林村等水患黑點現場勘察，了解當地實際防洪需求。團隊將探索技術改良可能性，並與不同持份者溝通，惠及社會大眾。