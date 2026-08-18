科技園助中華煤氣引入AI油漆機械人　油缸維修人手時間大減降風險

石腦油是生產煤氣的主要原料之一，其高揮發性的特質，須嚴格和專業的管理。香港中華煤氣公司（煤氣公司）在大埔廠房設有三個大型儲存石腦油的油缸，每個直徑54米、高19米，為減少石腦油揮發，會在油缸表面塗上隔熱用的「無電製冷塗層」。以往髹油工程靠人手作業，從搭建棚架到完成塗層，每次動用人手、耗時三至四個月，如維修期間遇上颱風、暴雨，更令高空工作風險大增。



為尋求科技解決方案，煤氣公司向香港科技園公司了解園區在AI人工智能和機械人技術的領先優勢，獲介紹科技公司C3 Construction Robotics。雙方經過兩年合作試驗與改良，成功合作研發「AI自動輥塗式機械人」，大幅縮短工期、減低風險，而且塗層厚薄更均勻，並可因應天氣靈活調整，將高空工作轉為更安全、可靠的自動化操作。



煤氣公司對項目成果表示滿意，認為完全符合公司需求，並正與C3 Construction Robotics就其他項目探討合作；而C3 Construction Robotics透過是次合作，成功開拓新業務領域並進軍海外市場。



煤氣公司在科技園公司穿針引線下，與園區企業合作研發「AI自動輥塗式機械人」，為油缸塗上隔熱塗層的工程機械化，令工程人手、時間和風險大減。圖左起為煤氣公司維修及發展部助理總經理吳煒鵬、維修及發展部機械維修經理林忠漢以及園區公司C3 Construction Robotics 創辦人劉達銘教授。（黃寶瑩攝）

傳統工序耗時高風險 改用機械人節省時間、風險大減

煤氣公司維修及發展部助理總經理吳煒鵬 （Vincent）表示，傳統工序的種種挑戰和風險，令公司希望尋求科技方案。他指出，以往每次為油缸塗上隔熱塗料，單是搭建和拆除棚架已需花個多月。加上維修期正值每年四月至八月，經常遇到颱風、暴雨，令工人在高空作業風險大增。此外，維修每次動員近30名工人，加上以人手操作，容易令塗層厚度不均影響隔熱效能。

維修及發展部機械維修經理林忠漢（Willis）指出，改用「AI自動輥塗式機械人」後，維修時間可縮短至約兩個月，節省人手。現時負責的工作人員會以遙控裝置操控機械人和監察，無需搭棚亦免卻工人高空工作風險。

機械人精準控制塗層厚薄 確保隔熱效能

C3 Construction Robotics創辦人、香港中文大學機械與自動化工程學系副教授劉達銘表示，每次維修時須為油缸塗上三層隔熱塗層，太薄無法有效保護油缸，過厚則容易剝落。現時用機械人可更標準化，令塗層更均勻，達至最佳隔熱效果。

機械人僅重30公斤 遇惡劣天氣毋須拆卸

「AI自動輥塗式機械人」分為兩組件，一部分置於油缸頂部，以纜索垂吊機械人至油缸表面作業。為減低高空作業風險，機械人重量僅30公斤，並透過軟管將塗層油漆供應至機械人。

機械人操作簡單，負責的工作人員需要事前接受2天培訓。而每次設置機械人大約2小時，達致施工時機械人全自動操作。即使施工期間遇上惡劣天氣，只需將垂吊機械人回收即可停工，比以往更具彈性和安全。

「AI自動輥塗式機械人」重量僅30公斤，而且操作簡易，即使施工期間遇上惡劣天氣，只需將垂吊機械人回收即可停工，比以往更具彈性和安全。（科技園提供）

針對性設計 克服高空作業、弧形表面兩大挑戰

劉教授表示，設計機械人時需面對兩大挑戰，包括如何讓機械人高空作業時不受風影響，以及在表面不平的弧形油缸均勻塗上塗層。

針對風吹影響，機械人有多項安全設計，除連接缸頂和機械人的纜索外，另設防墮安全纜；機械人亦設有感應器偵測風向，可因應風向控制置於機械人兩側的葉輪穩定機械人。

針對弧形油缸以及表面設有喉管凹凸不平，機械人設有伸縮臂，能因應現場情況自動調整油輥的距離。同時機械人設有鏡頭，讓操作員可控制機械人避開障礙物，以及記錄施工過程。

「AI自動輥塗式機械人」設有伸縮臂，配合鏡頭以應付弧形油缸和凹凸不平的表面。機械人同時設有感應器偵測風向，遇風會啟動兩側風扇，穩定機械人。（黃寶瑩攝）

煤氣廠房實地測試 因應場景改用接觸式輥塗優化效能

為確保機械人符合實際應用場景，研發期間，煤氣公司曾安排研發團隊在香港仔和大埔廠房實地測試。劉教授透露，團隊最初研究機械人採噴塗式設計，但實地測試後發現或會影響周邊環境，因此改為接觸式輥塗，比噴塗式更能節省油漆、能更有效控制油漆厚度，亦不用擔心噴塗時塗料被風吹走。

「AI自動輥塗式機械人」針對煤氣公司油缸弧面和表面不平的情況，設置伸縮臂用作塗上隔熱層。（科技園提供）

煤氣公司：成果完全符合公司要求 探討其他合作項目

談及是次合作成果，煤氣公司助理總經理Vincent表示，是次在科技園公司穿針引線下，與C3 Construction Robotics成功研發塗層機械人，形容合作效果「相當好」，成果完全符合公司要求。他透露，為減少高空工作風險，未來將引入更多AI技術或機械人，協助現有人手處理工序，以減低職業安全風險及提升整體效率，並正與劉教授探討其他項目合作可能性。

研發項目有望進軍海外 成公司新業務重要轉捩點

劉教授表示，公司以往集中研發樓宇外牆敲擊檢測機械人，今次獲科技園公司介紹與煤氣公司合作，令公司可開拓新業務，成為公司發展的重要轉捩點。他認為，「AI自動輥塗式機械人」極具發展潛力，只要按不同場景和需要作改裝，即可配合不同企業和場景，現時已有澳洲石油公司初步接觸，探討合作機會，亦會把機械人改裝成清潔機械人，進軍美國市場，期望長遠能將機械人技術打入海外市場。