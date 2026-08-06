北大滙豐—劍橋嘉治全球創新創業大賽　香港賽區初賽路演圓滿舉行

由北京大學滙豐商學院與劍橋大學嘉治商學院主辦、《香港01》承辦的「北大滙豐—劍橋嘉治全球創新創業大賽」2026香港賽區公開組和大專組初賽路演，早前於7月25日假元朗朗壹廣場圓滿舉行。當日多支創新創業團隊，圍繞本屆賽事主題「商業賦能科技，創新引領未來」提出具前瞻性的創科計劃。



由北京大學滙豐商學院與劍橋大學嘉治商學院主辦、《香港01》承辦的「北大滙豐—劍橋嘉治全球創新創業大賽」2026香港賽區初賽路演於7月25日假元朗朗壹廣場圓滿舉行。（鄧倩螢攝）

賽事累計吸引全球逾2,300個創新項目參賽 融資額突破10億元人民幣

「北大滙豐—劍橋嘉治全球創新創業大賽」是全球極具影響力的創新創業賽事之一，由北京大學滙豐商學院（PHBS）與劍橋大學嘉治商學院（CJBS）於2020年聯合創辦。

本屆賽事主題為「商業賦能科技，創新引領未來」，涵蓋人工智慧+、未來科技、消費科技、硬科技與智慧製造、ESG創新與綠色科技、醫療健康與生物科技等多個前沿範疇。賽事至今已舉辦至第六屆，累計吸引全球逾2,300個創新項目參賽，賽後項目融資總額突破10億元人民幣。

2026香港賽區初賽路演匯聚19支公開組及12支大專組菁英團隊，展示多項具備深層技術壁壘與廣闊商業前景的前瞻性計劃。《香港01》期望透過承辦香港站賽事，發揮媒體與平台的橋樑作用，推動香港創科生態圈發展。

學術界、創科界、投資界組評審團 五大評核準則

初賽邀得學術界、創科界和投資界專家擔任評審。公開組評審包括團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監 水志偉先生、香港大學理學院生物科學學院助理教授 陳英偉教授、海闊天空創投董事總經理 馬學泓先生；大專組評審則由物流及供應鏈多元技術研發中心總監及首席科學主任 - 研究及技術開發（系統） 唐志鴻博士、香港中文大學管理學系高級講師、創業研究中心執行主任、家族企業研究中心執行主任 吳頴鋒博士，以及亞洲行銷科技協會主席 葉文瀚博士出任。評審按照方案的市場狀況、解決方案、商業模式、增長潛力及團隊執行力五大準則評核。

「北大滙豐—劍橋嘉治全球創新創業大賽」2026香港賽區公開組初賽評審團。左起為香港大學理學院生物科學學院助理教授 陳英偉教授、《香港01》首席市場營銷官 盧國威先生、團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監 水志偉先生、海闊天空創投董事總經理 馬學泓先生。（鄧倩螢攝）

公開組入圍團隊涵蓋 醫療健康、ESG創新與綠色科技、人工智慧+

公開組共19支團隊入圍初賽，項目涵蓋醫療健康、ESG創新與綠色科技、人工智慧+等多個範疇，部份團隊更具備科研背景，將研究成果轉化為實際應用。

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AI多模態腦電波輔助診斷平台 將精神科診斷轉成客觀數據

Life Young NeuroRegen由港大與中大（深圳）專家團隊聯手，研發多模態腦電波 AI 診斷平台，系統兼容臨床級與消費級穿戴設備，為抑鬱症及ADHD提供客觀量化的生物標誌物篩查。（鄧倩螢攝）

醫療健康範疇團隊有由港大與中大（深圳）專家團隊聯手創立的Life Young NeuroRegen。他們針對抑鬱症及專注力不足/過動症（ADHD）等精神健康疾病，研發基於人工智能的多模態腦電波（EEG）輔助診斷平台「NeuroRegen AI」。

項目利用深度學習演算法，解決傳統診斷過於主觀性及醫療資源不足的問題，其技術兼具臨床級精準度並可兼容消費級穿戴設備，如耳機或頭帶，讓醫院或診所無需購買昂貴的專用硬體。團隊期望推動精神科診斷從經驗導向轉型為客觀數據導向，打造精準且普及的精神健康篩查生態。

環保水溶性無紡布包裝 放入熱水可完全溶解

EzyGreenPak的水溶性無紡布，採用海藻提取物等植物基技術研發水溶性無紡布包裝，創辦人林惠芳即場示範將布料放入水中完全溶解。（鄧倩螢攝）

ESG創新與綠色科技方面，EzyGreenPak推出「水溶性無紡布包裝」，產品採用海藻提取物等植物基材料與聚乙烯醇（PVA）製成，完全不含PP、PE或PVC等塑膠成分。這款包裝在常溫下具備優異的承重與耐用性，但只要放入80°C以上的熱水中數分鐘便會完全溶解，真正做到零微塑膠殘留。

EzyGreenPak的水溶性無紡布，可在熱水中完全溶解且零微塑膠殘留。（鄧倩螢攝）

配合產品公司會推出數碼化追蹤平台「EzyGreenTech Platform」，協助企業精準計算並追蹤產品生命週期的碳足跡與減碳效益。創辦人林惠芳表示，物料溶解溫度可以調較，不必擔心碰水、落雨即溶的問題，亦可應用於醫院的洗衫袋、一次性圍裙、背心。

AI為斜槓族快速配對搵工 僱主寫完要求後15分鐘派單

Slasher Pro的智能人力資源平台結合AI智能配對與區塊鏈驗證技術，僱主輸入需求即可在30秒內精準匹配兼職人才，並將工作經驗轉化為不可篡改的數碼憑證。（鄧倩螢攝）

人工智能應用正日趨廣泛，針對斜槓族（Slasher）與自由職業市場招聘疑難，「Slasher Pro」打造出AI驅動與區塊鏈驗證的一站式人力資源服務平台。僱主只需描述工作需求，專屬AI演算法即可在30秒內完成精準配對求職者與薪酬優化，並實現在15分鐘內自動派單。

求職者的工作經驗與評價將轉化為不可篡改的區塊鏈數碼憑證，徹底解決履歷造假問題。公司同時推出「Slasher OS」系統，提供自動發票生成、一鍵出糧API與微保險保障，大幅提升企業調配人力資源的安全性與效率。創辦人張蔚晴表示，平台配對成功後可實現15分鐘內自動派單；針對兼職者「甩底」的問題，平台會自動將其列入黑名單及1小時內為僱主提供替補方案。

高級慢煮無菌包裝 食材可常溫保存兩年保留原味

IXON創辦人張文浩（左）表示，「ASAP」技術可確保食材保留原有味道和質感。（鄧倩螢攝）

IXON致力於擺脫高能耗的冷凍冷藏鏈，其專利技術「ASAP」（Advanced Sous-vide Aseptic Packaging，高級慢煮無菌包裝）是一種常溫無菌包裝，結合低溫慢煮、高溫表面消毒及無菌環境封口包裝，使肉類與海鮮等食材可在常溫下保存長達兩年。

IXON的「ASAP」是自主研發常溫無菌包裝技術，透過瞬間表面高溫殺菌、低溫慢煮及無菌處理，使肉類及海鮮等食材能在常溫下保存長達兩年。（鄧倩螢攝）

團隊目前計劃在大灣區建立自動化隔離器設備的本土化智造與量產基地。創辦人張文浩表示，過去罐頭等保存食品方法多以高溫高壓處理，難免影響食物味道，他們的技術可確保食材保留原有味道和質感，也可應用於長者軟餐，技術亦已應用於寵物食品。

大專組推動青年創新創業 參賽者展示多項科研應用項目

大專組初賽評審團：香港中文大學管理學系高級講師、創業研究中心執行主任、家族企業研究中心執行主任吳頴鋒博士、《香港01》互聯網經營高級總監覃純健先生、物流及供應鏈多元技術研發中心總監及首席科學主任-研究及技術開發（系統）唐志鴻博士與亞洲行銷科技協會主席葉文瀚博士（由左至右）。（黃寶瑩攝）

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全球最小納米藥物載體 突破血腦屏障醫學難題

Atom Bios計劃項目為「World’s Smallest Nano Drug Delivery」（全球最小納米藥物載體），提供穿透性治療直達大腦，專注於突破血腦屏障及深入固體腫瘤內部，幫助藥物進入大腦治療中樞神經系統疾病與癌症。（黃寶瑩攝）

大專組項目反映香港青年學者的科研實力，以及將實驗室內的科技轉化為解決社會問題的應用方案。阿茲海默症（腦退化症）及腦腫瘤等中樞神經系統疾病，患者常出現血腦屏障阻擋99.9%藥物進入大腦，一直是醫學難題。

Atom Bios團隊針對借助香港理工大學冷凍電子顯微鏡，研發出全球最小10nm（納米）的可編程納米脂質體藥物載體。該載體能讓無法穿透屏障的小分子藥物順利直達腦部，賦予過去發揮不了作用的藥物全新療效，並已通過老鼠活體實驗驗證。

熱成像邊緣運算安防系統 零影像保護私隱

GuardianEye熱成像邊緣運算安防系統，以 100% 保護私隱（零影像）為前提，利用熱感應與邊緣運算精準偵測長者跌倒及廚房乾燒危機，主動對接平安鐘網絡提供 24 小時無感預警。（黃寶瑩攝）

針對獨居長者跌倒與失救危機，MYI Innovation團隊研發出「GuardianEye」安防系統，以100%保障個人私隱為前提，透過電腦進行本地邊緣運算，分析熱能矩陣以精準偵測長者跌倒及廚房乾燒危機。系統主動對接平安鐘網絡，將被動求救升級為24小時無感主動預警，以低成本方案切入銀髮經濟。

8月底加速營助入圍隊伍優化方案 9月底舉行香港站決賽

賽事將公布公開組和大專組的入圍隊伍，團隊需於9月初提交最後作品，評審將從中選出優秀隊伍參加9月底進行的香港站決賽。為協助各入圍隊伍優化方案，《香港01》將於8月下旬舉辦STEAM+01 Bootcamp 2026 - 創新創業篇，多位業界專家將分享創業實戰心路歷程、初創融資趨勢等，助各入圍隊伍拓闊視野。

香港分站賽之重點日程：

《香港01》STEAM+01 Bootcamp 加速營：2026 年 8 月 23 日

決賽作品提交： 2026 年 9 月初

香港站決賽及頒獎禮： 2026 年 9 月末

全球總決賽（深圳舉行）： 2026 年 12 月

