STEAM+01 Bootcamp 2026 創新創業篇｜初創公司如何突破瓶頸？

在快速變化的市場環境中，初創企業要從構想走向成功，除了需要具前瞻性的創意，更離不開清晰的戰略方向、實戰經驗及資本支持。為了協助正在創業路上邁進的創業者突破瓶頸、尋找新機遇，《香港01》特別舉辦 「STEAM+01 Bootcamp 2026 - 創新創業篇」，邀請學界、商界實戰領袖及創投界權威聚首一堂，為創業者提供專業意見及分享落地案例。



STEAM+01 Bootcamp 2026 - 創新創業篇

主辦單位：《香港01》

全力支持：龍豐集團｜Sino Group 信和集團｜華盛証券

場地贊助：Happy Moment by H Properties

活動詳情：

日期： 2026年8月23日 (星期日)

時間： 下午 1:00 – 下午 4:00 (報到時間 12:30pm)

地點：Happy Moment by H Properties (上環德輔道中199號無限極廣場6樓)

報名連結：https://forms.gle/LeogGyAsbzsy6sYd6 (*活動名額有限，成功獲分配名額的參加者，將於8月21日收到電郵通知)

三大領域權威導師齊聚：拆解創業成功之道

活動特別邀請了三位來自不同專業領域的重磅嘉賓，從理論戰略、企業規模化到資本融資，全方位為創業者拆解成功密碼。

嘉賓講者：

北京大學滙豐商學院創新創業中心執行主任、EDP高管教育項目辦公室主任、管理學全職教授 — 張坤教授

講座主題：The Values Proposition of the New Era

語言：英文

張坤教授現任北京大學滙豐商學院創新創業中心執行主任、EDP高管教育項目辦公室主任、管理學全職教授。擁有美國科羅拉多大學工商管理博士、倫敦政治經濟學院管理科學碩士等學位，曾任香港科技大學商學院全職教授。主要研究企業策略、人工智慧、科技創新、創業管理與知識產權政策等。多篇成果發表於國際權威期刊，兼任國際管理學會會員及學術審稿人，長期在主流財經與權威媒體發表商業觀點。教學橫跨本科、MBA、EDP及博士層次，主講戰略管理、商業模式創新等課程。深耕雙創與社會服務，創辦多項品牌科創賽事活動，擔任百餘場雙創大賽評審及創業導師，同時深耕鄉村振興、ESG、一帶一路創新指數等課題研究。

CHARGESPOT 聯合創辦人兼香港區行政總裁 — 鄭煒燕女士

講座主題：從創業到影響力

語言：中文

鄭煒燕女士於 2017 年與團隊共同創立 CHARGESPOT，並帶領公司成為全球首個提供跨境借還服務的共享充電器品牌，現時在全球各地設有逾 87,000 個租借點，其中超過 6,000 個位處香港。鄭女士在鞏固 CHARGESPOT 在香港市場的領導地位功不可沒，更帶領公司拓展至其他歐亞地區，包括日本、中國内地、台灣、泰國、新加坡、澳洲、英國和意大利。鄭煒燕女士 2005 年畢業於香港科技大學，獲得工商管理學士學位（市場營銷及企業管理）。其職業生涯始於香港歐萊雅的管理培訓生計劃，在推動日本美容品牌植村秀的銷售和行銷方面表現出色。由於鄭女士嚮往接受新挑戰和勇於創新，她在不同行業和崗位之間轉換自如，包括在太古資源負責哥倫比亞運動服裝品牌的廣告和推廣工作，以至帶領團隊在香港和中國内地市場推出法國奢侈美容品牌 La Biosthetique。目前，鄭女士致力為公司發掘全新可能，推動 CHARGESPOT 在產品、服務和模式上的創新，滿足社會和企業不斷變化的需求，並拓展其合作夥伴網路，為全球更多客戶設立更多嶄新且令人振奮的服務點。

海闊天空創投董事總經理 — 馬學泓先生

講座主題：創投眼中高潛力公司

語言：中文

馬學泓先生現為以香港為基地的創投公司海闊天空創投的董事總經理，他擁有逾10多年工作經驗，其中7年在美林等公司從事投行業務，和以後專注於創投，曾投出多家上市公司和獨角獸，涵蓋領域包括無人駕駛、人工智能芯片，具身機器人等初創企業。馬先生為特許金融分析師，並擔任公司香港證監會持牌負責人 (第4類及第9類牌照) 。

是次加速營透過學術戰略、實戰營運與創投資本的深度賦能，寄望參與的初創團隊不僅能釐清當下發展瓶頸，更能前瞻性地佈局未來市場，將創新構想轉化為具備可持續擴充性與市場影響力的商業實體。

立即報名參加：https://forms.gle/LeogGyAsbzsy6sYd6