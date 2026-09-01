科技園公司慶祝邁向25周年　帶領香港創科進入新篇章

香港科技園公司慶祝邁向25周年，主席鍾郝儀在慶典儀式時提出「既廣且深、既遠亦近」四大發展願景維度，致力建構多元人才生態圈並拓展全球版圖。同時，權威研究機構 CB Insights 與科技園合作發布白皮書，研究顯示香港創科實力高居亞洲第一、全球第五。行政總裁黃秉修認為，香港擅長把握亞洲區各大市場優勢，幫助初創企業開拓龐大國際市場。



香港科技園公司主席鍾郝儀女士分享「What’s Next」願景，建基於四大維度，以「既廣且深、既遠亦近」形容未來發展方向。

鍾郝儀表示科技園管理超過240公頃的創科用地，覆蓋科學園、創新中心、三大創新園，以及深圳分園，提供創科基建及支援服務，致力讓科研成果落地，轉化為實質的社會影響力。

發展願景「既廣且深、既遠亦近」

鍾郝儀今年新上任科技園主席，她在科技園25周年慶典揭幕儀式時，以「既廣且深、既遠亦近」八字，勾勒出科技園的未來發展願景。

她形容「廣」代表匯聚不同領域的人才，利用AI推動社會與經濟轉型，讓新生代年輕人能夠追夢、成功並獲得向上流動的機會，打造一個多元人才生態圈。「深」則指深化高端科技與產業之間的連結，讓科研成果能真正落地成為具市場價值的產品。「遠」是把香港科企的產品、服務和品牌，拓展向全球市場，提升國際能見度。而「近」是透過創新加速社會變革，讓創新成果實質惠及民生，縮短未來科技與大眾日常的距離。

科技園行政總裁黃秉修（左）與 CB Insights 董事總經理兼資深副總裁 John P Kelly發表白皮書，報告指香港創科實力高居亞洲第一、全球第五。

港科創新產業亞洲稱冠

現時香港在創科領域在亞洲區獨佔鰲頭，參考全球領先的科技市場情報及數據預測平台CB Insights發布的報告，香港在一項獲業界廣泛認可的指標中，排名亞洲第一及全球第五，Mosaic評分得到370分。這個評分是CB Insights專有且獲業界廣泛認可的指標，透過綜合評估企業發展動能、融資能力、市場潛力及領導團隊實力，識別高增長潛力初創企業及未來獨角獸。

香港科技園公司行政總裁黃秉修認為，評分反映本港匯聚具備規模化發展潛力及投資吸引力的創新企業。香港作為亞洲金融中心，在融資、法規、透明度及企業管治方面優勢突出，能幫助初創以更高規格拓展全球市場。

行政總裁黃秉修指出，香港的創新產業在亞洲市場中位居首位，反映本港匯聚具備規模化發展潛力及投資吸引力的創新企業。香港作為亞洲金融中心，在融資、法規、透明度及企業管治方面優勢突出，能幫助初創以更高規格拓展全球市場。

針對香港在亞洲區創新產業的定位，黃秉修認為：「美國矽谷將初創、研發到市場化都集中於同一個地方的模式發展，而亞洲市場在推動創科行業方面，是屬於各司其職的，香港的定位應利用亞洲不同市場的優勢，幫助不同階段的初創走向國際。」

他解釋指，現時亞洲的創新產業呈現明確分工，各司其位的特點，內地在人工智能、機器人自動化等範疇領先，印度有快速商業化能力，香港的特色是擁有健全的融資市場，善於利用各種優勢，扮演「國際化樞紐」的角色，把區內的創新整合成一套具全球競爭力的商業模式，並透過資本市場、法律制度與跨境交易能力，協助企業從區域市場走向全球。

科技園公司正式展開25周年慶祝活動，並以「Together to NEXT」揭開序幕，活動匯聚創科合作夥伴、園區公司、業界領袖、學術界及初創企業代表等，共同見證成果。

銀禧慶典啟航 圍繞三大方向

科技園公司慶祝踏入銀禧，籌備25項精彩活動及文化項目，圍繞三大方向，包括 - The Next Habitat透過重點活動連繫創科生態圈持份者，培育更蓬勃的創新文化； The Next Horizon透過前瞻性的行業洞察，擴闊創科視野，包括與 CB Insights 合作發表的研究報告，以及與25位意見領袖合作； The Next Pinnacle透過海外代表團及國際交流平台，促進跨市場合作。藉著以上三大方向，科技園公司將匯聚不同界別及地區人才、資本、基建及合作夥伴，進一步鞏固其作為創科生態圈的重要引擎以及具前瞻性的協作平台。