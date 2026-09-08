9.22創賽香港站總決賽 創新創業新星角逐全球賽席位

由北京大學滙豐商學院與劍橋大學嘉治商學院聯合主辦、《香港01》承辦的「北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2026 — 香港分站賽」總決賽，《香港01》承辦的「2026全球創新創業大賽香港分站賽」總決賽，將於 9 月 22 日假元朗朗壹廣場舉行，由創新創業業界專業評審選出勝隊角逐全球賽及過億融資機遇。誠邀各大業界領袖與投資者親臨現場，直擊前沿創新項目，發掘新銳獨角獸企業！



【北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2026 — 香港分站賽】總決賽

主辦單位：北京大學滙豐商學院｜劍橋大學嘉治商學院

承辦單位：《香港01》

全力支持：龍豐集團｜Sino Group 信和集團｜華盛証券

場地贊助：朗壹廣場

總決賽活動詳情：

日期：2026年9月22日（星期二）

時間：下午1時 至 下午4時30分

地點：朗壹廣場 One North（元朗康業街8號）

歷經淬鍊 創投新星蛻變晉級總決賽

本屆賽事自公開報名以來反應熱烈！各參賽隊伍於7月25日完成初賽路演，由專業評審全方位評核其技術創新與商業模式；入圍團隊更於8月23日參與「STEAM+01 創新創業加速營 」，獲得北大滙豐商學院張坤教授、CHARGESPOT聯合創辦人鄭煒燕女士及海闊天空創投董事總經理馬學泓先生等導師的深度指導。經歷數月的實戰打磨，晉級隊伍現已蓄勢待發，將於總決賽一展身手。公開組的優勝隊伍將晉身全球半決賽／總決賽，代表香港與全球選手角逐過億融資對接機遇。

政商學術界重磅評審坐鎮：連結國際創投生態與過億融資機遇

是次總決賽特別邀請投資界、創新創業界、學術界的專業嘉賓擔任評審，以專業、客觀的視角為參賽項目進行全方位評核。

公開組

蘇曉婷女士 — 《香港01》行政總裁

朱耀昌先生 — 香港貿易發展局副總裁 (科技及數碼創新)

陳家亮教授 — 香港投資管理有限公司非官守董事

羅媛婷女士 — 信和集團創新部高級創新經理

（排名不分先後，名單持續更新）

大專組

蘇曉婷女士 — 《香港01》行政總裁

莫家豪教授 — 香港恒生大學校長

沈偉銓先生 — 天使投資基金會主席

羅媛婷女士 — 信和集團創新部高級創新經理

（排名不分先後）

北大滙豐-劍橋嘉治全球創新創業大賽2026 - 香港分站賽之重點日程：

報名階段：2026年6月30日或之前（已截止）

初賽路演：2026年7月25日（星期六）

《香港01》STEAM+01 Bootcamp 加速營：2026年8月23日（星期日）

決賽作品提交：2026年9月9日（星期三）

香港站決賽及頒獎禮：2026年9月22日（星期二）

全球總決賽 (深圳舉行)：2026年12月

創業項目如何突圍打動投資者？香港站總決賽評分準則解析

公開組及大專組評審準則：

10% - 市場狀況

清晰界定目標客群與市場痛點，評估市場規模與趨勢，並分析競爭差異以驗證項目可行性。

20% - 解決方案

解決方案是否具備技術創新以應對市場痛點，並評估其可行性、易用性與顯著價值。

25% - 商業模式

明確收入來源、成本結構與定價策略以確保盈利，規劃市場推廣與銷售渠道，並建立關鍵合作關係以支持業務運營。

25% - 增長潛力

是否具備清晰的發展藍圖，並確保業務模式能快速複製以應對市場擴張。

20% - 執行能力

核心成員是否具備相關專業背景與經驗，並能展現執行力與團隊協作以實現目標。

【支持機構】

- Alibaba Entrepreneurs Fund 阿里巴巴創業者基金

- Angel Investment Foundation 天使投資基金會

- Asia MarTech Society 亞洲行銷科技協會

- Beyond Ventures 海闊天空創投

- Data & AI Literacy Association 數據及人工智能素養協會

- Federation of Hong Kong Industries 香港工業總會

- Hong Kong Association of Interactive Marketing 香港互動市務商會

- Hong Kong Computer Society 香港電腦學會

- Hong Kong General Chamber of Young Entrepreneurs 香港青年創業家總商會

- Hong Kong Information Technology Federation 香港資訊科技商會

- Hong Kong Information Technology Joint Council 香港資訊科技聯會

- Hong Kong Technology Advancement Group 香港科技創新促進組（「HKtag」）

- IAB Hong Kong

- Our Hong Kong Foundation 團結香港基金

- Smart City Consortium 智慧城市聯盟

- The Chinese General Chamber of Commerce, Hong Kong 香港中華總商會

- The Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong 香港中華廠商聯合會

- The Institute of Artificial Intelligence 香港人工智能學會

（名單持續更新中）