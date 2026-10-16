希慎攜手科技園促初創技術落地　14方案試行8項落地助初創出海

希慎興業有限公司（希慎）與香港科技園公司合作成立The Community Lab項目，持續推動本地初創企業的創新科技落地，並以希慎多元的物業組合、業務營運場景以及發展項目工地等進行「Last-Mile Testing Programme」，協助初創企業將創新技術及突破性理念, 由概念驗證推進至商業化的實際應用。



過去5年雙方已在希慎利園區內測試14個初創方案，當中8個成功落地應用。今次與希慎合作的初創企業雅弦科技（Aurabeat）及海宏技術有限公司（Transcendence），分別以聲波節能濾網應用於提升樓宇室內空氣質素及能源效益，以及結合人工智能與3D掃描技術，協助驗證消防系統安裝工程的合規性，從而提升消防驗收效率。其中，雅弦科技的方案更已拓展至新加坡市場。



希慎興業有限公司發展部建築系統及創新科技主管余偉沛表示，希慎不僅為初創提供真實商業場景作為「Last-Mile Testing Programme」，協助其驗證及優化技術，亦會擔任「導師」，就技術應用及商業化角度提供建議，協助創新方案加快落地。（梁鵬威攝）

希慎一直致力推動創科落地，希慎興業有限公司發展部建築系統及創新科技主管余偉沛表示，公司挑選初創方案時，主要因應利園區及業務營運的實際需求。他形容，希慎旗下利園區本身就是一個「商業測試平台」，可提供真實營運環境，讓創科企業測試及優化創新方案，而希慎亦會擔任「導師」，就技術應用及商業化角度提供建議。

他指出，希慎與香港科技園公司透過The Community Lab合作近5年，已成功測試14個初創方案，其中8個已於利園區落地應用，認為合作除了配合希慎推動智慧生活及可持續發展的方向，亦可為香港創科生態系統提供企業與初創合作的具體示範。

希慎與香港科技園公司持續推動初創企業的創新科技落地，其中促成了雅弦科技與海宏技術兩間初創與希慎合作。圖為希慎興業有限公司發展部建築系統及創新科技主管余偉沛（中），與雅弦科技聯合創辦人及首席技術官司徒健南（左）及海宏技術首席數碼官吳志威（右）。（梁鵬威攝）

今次與希慎合作的兩間初創企業，雅弦科技主要提供樓宇室內空氣質素及空調通風系統節能技術; 海宏技術則利用3D掃描及人工智能協助消防驗收。余偉沛指，兩間企業的方案與希慎的業務需要具高度契合度，並具備在真實營運環境測試及應用的條件。其中雅弦的濾網技術除改善室內空氣質素及營造更健康的室內環境，同時降低空調系統能源消耗。海宏的3D掃描技術則應用於工地消防系統安裝檢測及驗收工作，提升相關流程效率。

聲波技術降低濾網風阻 希慎旗下數幢大樓內逐步應用

雅弦科技聯合創辦人及首席技術官司徒健南表示，與希慎合作受益匪淺，包括在協助下取得的過濾規格認證，增加雅弦具備拓展海外市場的條件，目前已取得部份新加坡商業項目。（梁鵬威攝）

雅弦科技聯合創辦人及首席技術官司徒健南表示，公司於2017年成立，為科技園培育公司及園區企業，主要發展空氣消毒淨化，以及空調通風系統節能兩大方向。今次應用於希慎利園區的技術，是利用聲波震動促進空氣中的微粒與濾網纖維碰撞，在提升空氣質素的同時降低濾網風阻，令空調通風系統運作時所需能源減少，達至節能減碳效果。

司徒健南指，中央空調通風系統佔商業建築整體能源消耗約15%至25%，因此節能潛力較大。透過科技園公司與希慎合作的「Last-mile Testing Programme (LMTP)」，雅弦得以在真實機房環境進行測試及最後階段優化，前後用了逾半年時間不斷調整運作流程及效率。

合作期間，希慎亦協助雅弦提升產品規格。余偉沛表示，團隊發現相關濾網除可降低能源消耗，亦有條件提升過濾規格，因此建議雅弦按照美國暖通空調濾網標準(ASHRAE)提升至MERV 14，並協助其到香港認可實驗室進行測試及取得認證。

目前相關技術已於希慎旗下數幢大樓內逐步應用。根據100個樣本測試數據，能源節約幅度達15%至17.8%，同時濾網達到MERV 14過濾效能標準，室內空氣質素（IAQ）達「Excellent」級別。

AI結合3D掃描 消防驗收由人眼比對變自動分析

另一間初創海宏技術為中建香港旗下子公司，主要提供數字化解決方案，涵蓋智慧工地、BIM、無人機、機械人及人工智能等技術。海宏技術首席數碼官吳志威表示，公司過往主要服務母公司，近年則開始將相關技術推向業界市場。

海宏技術有限公司首席數碼官吳志威表示，這次與希慎合作的方案，結合3D Scanner、AI及視覺語言模型（VLM），針對工程驗收依賴工程師帶同圖紙到工地，以人眼逐項比對的傳統模式。（梁鵬威攝）

他說，今次與希慎合作的方案，結合3D 掃描器、AI及視覺語言模型（VLM），針對工程驗收依賴工程師帶同圖紙到工地，以人眼逐項比對的傳統模式。系統會利用專用掃描系統收集現場空間資料，再由AI識別如消防灑水噴頭、燈具、管線等設備的3D位置，並與工程圖紙疊加比對，完成數據處理後一般可於翌日輸出結果。吳志威形容，數字化工程驗收的重要價值在於提高「確定性」，讓工程團隊較早掌握潛在施工誤差或不符合設計之處，從而預留時間處理問題。

希慎利園八期工地部分位置天花高度達3.25米至6米，傳統檢查方式需搭建高空工作平台，並由工地人員逐一進行檢查，不但耗時，亦涉及額外的安全管理要求。余偉沛指，採用新技術後，可減少搭建高空工作平台及人工逐項檢查的需要，尤其適用於高樓底及天花管線密集的位置，可顯著提升消防驗收效率。

企業案例成「出海」背書 兩初創瞄準新加坡

對於希慎提供的真實大型工程及商業場景，兩間初創均認為，此舉不僅有助驗證技術，亦成為進一步拓展市場的重要案例經驗（Job Reference）。司徒健南表示，希慎協助取得的MERV 14認證，與新加坡採用的美國標準相同，令雅弦具備拓展當地市場的條件，目前已取得包括濱海灣金融中心等商業大廈及寫字樓項目。

吳志威則指，海宏在希慎較複雜的工程項目完成驗證，增強團隊對技術應付不同場景的信心，亦發現系統未來可延伸至物業管理，以及租戶退租時快速盤點設備等用途。公司目前亦正研究拓展新加坡市場。

科技園牽線促企業對接 希慎續推AI技術落地

上述兩項合作的落地，亦離不開科技園公司的商業對接。兩間初創表示，科技園公司透過與希慎合作的LMTP及定期商業對接活動，促成初創與大型企業交流，並提供真實商業場景及實際應用機會，讓創科方案在營運環境中進一步驗證及優化。隨着今次合作完成技術落地，三方均表示未來將繼續尋求合作機會，探索更多創科應用場景。

希慎興業有限公司發展部建築系統及創新科技主管余偉沛（中）透露，希慎與科技園公司的LMTP現已進入第四屆合作，未來會探討繼續引入優秀創科企業到希慎利園區測試技術，再透過科技園公司拓展至東南亞、中東、甚至歐洲市場。（梁鵬威攝）

談及企業應用創科的態度，司徒健南指，以往部分企業對新科技較為保留，但現時業界整體較為願意嘗試新方案。吳志威則指出，本地企業普遍重視投資回報率（ROI），因此大型企業的成功應用案例對初創尤其重要，於希慎利園區的實踐經驗可成為初創拓展其他客戶及投標項目的案例證明。

余偉沛表示，希慎與科技園公司的共同目標，是利用真實商業場景協助初創將創新方案推向商業化，再由科技園公司協助初創拓展至本地及海外市場。他透露，希慎與科技園公司的LMTP現已進入第四屆合作，最新階段將聚焦AI應用，包括透過研究及試行不同AI技術於項目策劃、設計、營運及客戶體驗等領域的應用，推動業務創新及提升整體營運效能。

余又指，未來希慎與科技園公司亦探討繼續引入優秀創科企業到希慎利園區測試技術，再透過科技園公司拓展至東南亞、中東、甚至歐洲市場，讓利園區不只是創科試驗場，亦成為初創走向國際市場的跳板。